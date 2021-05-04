صحة

ما سبب منع شرب الكحول عند تناول بعض الأدوية؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-819599-637557852640700022.jpeg
Doc-P-819599-637557852640700022.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتعارف عليه أن الإفراط في شرب الكحول يضر بالصحة، ويترافق في بعض الأحيان بالآثار الجانبية الخطيرة، وذلك عند شربه بالتزامن مع تناول المضادات الحيوية.

يسبب شرب الكحول أثناء فترة تناول المضادات الحيوية في اختلاط الكحول مع تلك المضادات في الجسم، الأمر الذي يسبب تحفيز الآثار الجانبية للدواء وعدم تحقيق استفادة منها، بل تحفيز المخاطر، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.
وذكر التقرير بعض الأسباب التي تمنعك من شرب الكحول أثناء تناول المضادات الحيوية، وتشمل ما يلي:
أولا: هناك بعض الكحوليات التي يمكن أن تسبب آثارا جانبية قوية وسلبية عند مزجها بالمضادات الحيوية، وتشمل المضادات الحيوية التي لها تفاعل قوي بشكل خاص مع الكحول ميترونيدازول ويعرف باسم فلاجيل، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج العدوى الطفيلية والبكتيرية في المعدة والكبد والدماغ، وكذلك المضاد الحيوي تينيدازول ويعرف باسم تنداماكس، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهابات والعدوى التي تسببها البكتيريا، ومضاد للجراثيم.

عند تناول هذه المضادات الحيوية يجب الابتعاد عن الخمور والنبيذ والبيرة وتجنب أي شيء يحتوي على الكحول مثل غسول الفم أو شراب السعال.

ثانيا: يمكن أن تسبب الكحول أثناء تناول هذه المضادات الحيوية تقلصات في البطن، والغثيان، والصداع، والقيء، وتسرع نبضات القلب.

إذا شربت بالخطأ أثناء تناول المضادات الحيوية، فستختفي الآثار الجانبية في غضون ساعات قليلة، ومن ثم تظهر، إذا كنت تعاني من آثار جانبية شديدة بعد تناول المضادات الحيوية، فعليك طلب العناية الطبية على الفور.

وتشمل المضادات الحيوية الشائعة الأخرى التي لا ينبغي خلطها مع الكحول ما يلي:

تريميتوبريم -سلفاميتوكسازول: يشيع استخدام هذا المضاد الحيوي لعلاج عدوى المسالك البولية أو التهابات الجلد.

سيفوتيتان: يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية في الرئتين والجلد والعظام.

لينيزوليد: يستخدم هذا الدواء لعلاج التهابات الجلد والالتهاب الرئوي والتفاعلات القوية مع البيرة وحتى المشروبات غير الكحولية مثل النبيذ الأحمر، ويمكن أن يؤدي الشرب أثناء تناول لينيزوليد إلى ارتفاع ضغط الدم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-05-05
23:34 | 2021-05-04
16:00 | 2021-05-04
14:00 | 2021-05-04
11:00 | 2021-05-04
08:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website