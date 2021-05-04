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صحة
لقاح "فايزر" تتوقع للأطفال قريباً جداً.. وهذه الأعمار المستهدفة
Lebanon 24
04-05-2021
|
23:34
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الت شركة "فايزر" إنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مطلع الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" ألبرت بورلا للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف إن التصريح يجب أن يصدر "قريبا"، مشيرا إلى "أننا نتوقع أيضا الحصول على بيانات السلامة للمرحلة الثانية من دراستنا الجارية على النساء الحوامل بحلول أواخر يوليو وأوائل أغسطس".
وأعلنت الشركة في أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاما.
وتجري شركة فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار وتخطط الشركة لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في أيلول، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.
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