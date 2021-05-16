صحة

بعد فقدان شخص عزيز.. كيف تتعافى من الصدمات النفسية؟

Lebanon 24
16-05-2021 | 02:00
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تؤثر وفاة شخص عزيز على الناس بطرق مختلفة، كما يمكن الشعور بالكثير من المشاعر غير المفهومة مثل أن تشعر بأنك بخير ثم فجأة تشعر بالحزن والألم. كما يمكن للمشاعرالقوية أن تأتي بشكل غير متوقع.

حددت مجلة "زهرة الخليج" عدة نصائح يمكن بها تجاوز ألم الفقد والفراق مثل تقبل فكرة أن الموت حقيقة وواقع لا يمكن عكسه ونتيجته أبدية وأن وفاة شخص عزيز هو واقع لا يمكن تغييره ويتوجب أن تضبط الحياة بدون وجوده.


عدم الانعزال والتواجد مع العائلة والأصدقاء دائما في محاولة لمنح النفس الوقت لتقبل الفكرة واستيعابها، وعدم اليأس فالتعافي يستغرق بعض الوقت ولا يأتي فجأة حيث أن القوة تستمد دائما من العائلة والأصدقاء، وقد تكون لهذه المأساة فائدة لا بد من العثور عليها واكتشافها للتعافي.
وقد أعطى الأطباء النفسيين بعض النصائح للحفاظ على الصحة النفسية مثل:

- العائلة هي الأساس: اقضِ بعض الوقت مع العائلة، حتى لو كنت وحيداً ابق على اتصال معهم.
- الحد من سماع الأخبار السيئة التي تؤثر بالسلب في نفسيتك.
- ممارسة التأمل والاسترخاء.
- مساعدة الناس تولد شعورا بالتفاؤل والسعادة.
- أظهر الامتنان والاحترام للآخرين.

المصدر: سبوتنيك
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