صحة

7 خطوات إسعافية لعلاج الحروق قبل الذهاب إلى المستشفى

Lebanon 24
25-05-2021 | 16:00
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قد يتعرض المرء للحروق التي تلحق الأضرار بالجلد بسبب مصادر الحرارة مثل المكواة أو النيران، ويمكن أن تتضرر طبقات الجلد الثلاث بشكل دائم إذا لم يتم معالجتها بشكل سريع.
ولتجنب أي أضرار دائمة قد تنجم عن الحروق، أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية مجموعة من الخطوات الإسعافية التي يمكن إجراؤها قبل الذهاب إلى المستشفى، على النحو التالي:
 
1- قم بإباعد الشخص المصاب على الفور عن مصدر الحرارة، ثم قم بتريد الحرق بمياه جارية باردة أو فاترة لمدة 20 دقيقة. لا تستخدم الثلج أو الماء المثلج أو أي كريمات أو مواد دهنية مثل الزبدة.
 
2- قم بإزالة أي ملابس أو مجوهرات بالقرب من المنطقة المحترقة من الجلد، بما في ذلك حفاضات الأطفال، ولكن لا تقم بإزلة أي شيء عالق على الجلد.
3- تأكد من تدفئة الشخص باستخدام بطانية، واحرص على عدم ملامستها للمنطقة المحترقة.
4- قم بتغطية الحرق بوضع طبقة من الشاش فوقه. يمكن أيضًا استخدام كيس بلاستيكي نظيف للحروق على يدك.
5- استخدم المسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لعلاج أي ألم.
6- إذا احترق الوجه أو العينان، اتخذ وضعية الجلوس بدلاً من الاستلقاء فهذا يساعد على تقليل التورم.
7- إذا كان حرقًا حمضيًا أو كيميائيًا، فاتصل بالإسعاف، وحاول إزالة المادة الكيميائية وأي ملابس ملوثة بعناية، واشطف المنطقة المصابة باستخدام أكبر قدر ممكن من الماء النظيف.
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