اللبن وفوائده العديدة.. تعرّفوا إليها!

كتبت سينتيا عواد في "الجمهورية": إنّ اللبن متعدّد الأشكال ومن الشائع تقديمه مع الفاكهة الطازجة، والمكسّرات، والغرانولا على الفطور، أو استخدامه في الصلصات وتوابل السَلطات. ونظراً لتواجده بأنواع كثيرة، يتساءل العديد من الأشخاص عن الاختلافات بينها، وما إذا كان يُستحسن تفضيل نوع معيّن على حساب الآخر.يحتوي اللبن على جرعات هائلة من المغذيات، بالإضافة إلى البروبيوتك الضرورية لأمعاءٍ صحّية. واستناداً إلى "Harvard T.H. Chan School of Public Health"، فإنّ اللاكتوز في اللبن يُفكَّك إلى حامض "Lactic" من قِبل البكتيريا، ما يعني أنّ بعض الأشخاص الذين يشكون من عدم تحمّل اللاكتوز سيتمكنون من هضم اللبن بكميات صغيرة.وفي حين أنّ اللبن هو صحّي عموماً، إلّا أنّ المواد المُضافة، مثل السكّر، تستطيع رفع سعراته الحرارية وخفض قيمته الغذائية، وفق اختصاصية التغذية كلوديا تومبسون، من ولاية أريزونا الأميركية. لذلك دعت إلى قراءة المكوّنات جيداً قبل شراء منتجات اللبن، للتمكّن من بلوغ فوائده الصحّية التالية:إنّ منتجات الألبان، مثل اللبن، هي مصدر ممتاز للفيتامين D الذي يساعد على بناء عظام قويّة، بحسب "National Institutes of Health". وبما أنّ اللبن غنيّ بالكالسيوم والفيتامين D، يُنصح به أحياناً لكبار السنّ الذين يحتاجون للمساعدة على تعزيز كثافة عظامهم، إستناداً إلى جامعة «Tufts».وجدت جامعة "Tufts" أنّ الأشخاص الذين يتناولون اللبن هم أكثر مَيلاً لبلوغ معدل ضغط دم أقلّ مقارنةً بالذين لا يحصلون على هذا الطعام. ومن المعلوم أنّ الضغط العالي هو من عوامل الخطر الرئيسة لأمراض القلب والأوعية الدموية.أظهرت الأبحاث أنّ منتجات الألبان تساعد على خفض الالتهاب، باستثناء الأشخاص الذين يشكون من الحساسية على حليب البقر، بحسب مراجعة عام 2017 لـ52 دراسة سريرسة في "Critical Reviews in Food Science and Nutrition". ولكن رغم ذلك، لم يتّضح لمؤلفي هذه المراجعة أي من المُركّبات الموجودة في منتجات الحليب تساعد على التصدّي للالتهاب، وأيّ منها قد يضرّ أكثر مما ينفع.إستناداً إلى "Harvard T.H. Chan School of Public Health"، فإنّ بعض السُلالات البكتيرية في اللبن قد يؤثر في خطر مجموعة أمراض تشمل متلازمة القولون العصبي، والسكّري من النوع الثاني، وداء كرون، والتهاب القولون التقرّحي. ورغم عدم وجود معلومات حاسمة عن تأثير بكتيريا الأمعاء، يبدو أنّ بكتيريا اللبن تُغيّر حتماً تركيب الأمعاء.يحتوي اللبن على مغذّيات أساسية تشمل الفيتامينين B2 وB12، ومعادن الكالسيوم، والزنك، والماغنيزيوم، والفوسفور، بالإضافة إلى جرعة عالية من البروتينات، وفق وزارة الزراعة الأميركية.يبدو أنّ الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 3 حصص من اللبن في الأسبوع يستطيعون التحكّم في وزنهم بشكلٍ أفضل، رغم وجود متغيرات عديدة قد تساهم في هذه النتيجة، وفق جامعة "Tufts". ولقد توصّلت مراجعة عام 2014 في "American Journal of Clinical Nutrition" إلى أنّ الأشخاص الذين يتناولون مزيداً من اللبن اكتسبوا وزناً أقل مع مرور الوقت، كما كان لديهم زيادات أقل في محيط الخصر.