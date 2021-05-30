صحة

اليكم فوائد تناول الخضار والفواكه مع القشر

Lebanon 24
30-05-2021 | 08:00
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قامت طبيبة طبيبة الامراض المستعصية والأورام يلينا سميرنوفا، بتحديد المنتجات التي يمكن ويجب أن تستهلك مع القشر. وقالت إن القشر في بعض الأحيان يكون أكثر صحة من اللب.

وقالت: "على سبيل المثال، الباذنجان والكوسا. يشير اللون المختلف للقشر واللب إلى أن لهما تركيبة مختلفة. اللون الأرجواني للباذنجان يعني أنه يحتوي على الكثير من الأنثوسيانين. إنها مضادات أكسدة قوية تمنع انهيار الخلايا وتقلل الالتهاب وتجعلنا نبدو أصغر سنًا. لكن قشر الكوسا غني بالكلوروفيل (وهو أيضًا مضاد للأكسدة) وفيه فيتامين سي".

بالإضافة إلى ذلك، فإن قشور الليمون والبرتقال مفيدة لأنها غنية بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة. ونصحت الخبيرة على صفحتها على إنستغرام بسحق القشرة وإضافتها بهذا الشكل إلى الزبادي أو المشروبات.

كما أشارت إلى فوائد قشر التفاح والخيار والبطاطا. وحذرت سميرنوفا من أنه لا يجب تناول قشر البطاطا الأخضر، لأنه يحتوي على سموم.

ونصحت الطبيبة بتناول الفاكهة والخضروات سوية مع القشر فقط خلال موسم المنتج، حيث أنها تزرع في غير موسمها بمساعدة الأسمدة التي تتراكم في القشر.
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