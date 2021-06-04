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صحة
البيض أفضل طعام للفطور... وهذه هي الاسباب
Lebanon 24
04-06-2021
|
09:00
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الفطور مهم جدا، وهو يساعدك على التحكم بالوزن أو تخفضيه، فما أفضل وجبة فطور يمكن تناولها لتخفيض الوزن؟ وما هي حمية الكربوهيدرات البطيئة؟
في تقرير نشره موقع "ذا هيلثي" (the healthy) الأميركي، تقول الكاتبة إيميلي دينوزو إن وجبة الفطور هي أهم وجبة في اليوم، بخاصة عند اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن لكن الخبراء يحذرون من أن تناول الأطعمة غير الصحية يمكن أن يفسد النظام الغذائي ويعرقل عملية التخلص من الدهون.
وحسب الأبحاث، فإن البيض -وهو أحد أهم مصادر البروتين- يمكن أن يكون وجبة فطور مثالية لإنقاص الوزن.
وقد كشفت دراسات ممولة من "مجلس البيض الأميركي" (American Egg Board)، نشرت في "مجلة الكلية الأميركية للتغذية" (Journal of the American College of Nutrition) و"المجلة الدولية للبدانة" (International Journal of Obesity)، عن أنه يمكن للأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبات الفطور تخفيض الوزن خلال 8 أسابيع أكثر بمعدل 65% من أولئك الذين يركزون فقط على التحكم بعدد السعرات الحرارية.
ويجب أن ننوه إلى أن تمويل هذه الدراسة من مجلس البيض الأميركي قد يعني وجود تضارب في المصالح، وهو أمر ينبغي التنبه إليه.
مع ذلك، تشير دراسة نشرت في مجلة "أبحاث التغذية" (Nutrition Research) إلى أن البيض يمكن أن يثبت نسبة السكر في الدم ويساعد في التغلب على الجوع مدة أطول.
وتؤكد مديرة قسم الاتصالات الغذائية في المجلس الدولي للمعلومات الغذائية، أليسا بايك، أن وجبة الفطور الصحية يجب أن تحتوي على أطعمة غنية بالبروتين والألياف لأنها تساعد على الشعور بالشبع مدة أطول، ومن بين أفضل الوجبات البيض مع الأفوكادو، أو البيض مع خبز القمح الكامل.
وتقول مديرة التغذية وإدارة الوزن في مركز بوسطن الطبي، كارولين آبوفيان، إن الشعور بالشبع بعد الفطور يساعد على تقليل كميات الأكل في أثناء النهار، وهو من العوامل الرئيسة في إنقاص الوزن.
وتضيف آبوفيان أن ما يجعل البيض وجبة صباحية رائعة هو أنه مصدر مهم للبروتين، إذ توفر بيضتان 180 سعرة حرارية، و14 غراما من البروتينات التي تشعرك بالامتلاء.
وتؤكد بايك أن البيض يزوّد أيضا بفيتامينات مثل "بي 12″ (B12) و"الريبوفلافين" (riboflavin) و"السيلينيوم" (selenium) وفيتامين "إيه" (A). وهو فضلا عن كل ذلك غير مكلف وسهل التحضير.
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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