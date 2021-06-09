7 اعتقادات شائعة عن الليمون.. ما هي؟

هل فعلا يبيّض الليمون الأسنان، ويعزز المناعة ويساعد في فقدان الوزن وتفتيح لون الشعر؟ هناك الكثير من الاعتقادات الشائعة التي تتردّد هنا وهناك عن الليمون، لكن بعضها خاطئ ولا يمت بصلة للواقع. هذه بعض الحقائق، أوردها خبراء متخصصون في تقرير نشرته مجلة لوفيغارو.1- يعزز المناعةهذا الأمر صحيح، فاستخدام الزيت الأساسي لليمون يسمح بالتعافي سريعا وبشكل طبيعي من الأنفلونزا. ويقول الصيدلاني توماس كساب ان الليمون يسمح بالقضاء على عدة ميكروبات. مضيفا: "بفضل احتوائه على مضادات أكسدة وفيتامين سي، يقوم الليمون بتنشيط الجهاز المناعي كما أنه مطهر ممتاز ومضاد للفيروسات والبكتيريا".وعند مزجه مع البروبوليس، وهو شمع يسترجعه النحل أثناء البحث عن الطعام، يصبح الليمون حليفا للصحة بامتياز، وما عليكم سوى وضع قطرات من الزيت الأساسي لليمون على قرص بروبوليس ثم ابتلاعه، كما توجد حلول اخرى بالنسبة للحلق، إذ يمكن رش الليمون مباشرة في موضع الألم.2- يساعد في فقدان الوزنهذا الاعتقاد غير صحيح تماما، إذ يؤكد الصيدلاني توماس كساب أنه لا غذاء على الإطلاق يمكن أن يفقد الوزن. وأما المختصة في التغذية فلورانس فوكو فتوضح بأن حمض الستريك الموجود في الليمون يساعد في هضم الدهون، لكنه لا يمنع تخزينها، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية لم تؤكد إلى يومنا هذا أي علاقة لليمون بخسارة الوزن.3- يقضي على السمومهذه حقيقة مثبتة، فالليمون ينظف الجسم، بتحفيزه انتاج المادة الصفراوية في الكبد، ما يؤدي الى التخلص بسرعة من السموم الموجودة في الجسم والاتية من الغذاء. وينصح الخبراء بشرب عصير ليمون بحرارة الغرفة، بعد وجبة دسمة للتخلص من كل السموم.4- يُفتّح لون الشعرخلافا للاعتقاد الشائع، فإن الليمون لا يضفي إشراقة على الشعر، ولكن حمض الستيريك يبيّض الشعر ويؤدي الى جفافه. والليمون مثله مثل الخل يسمح بالقضاء على الجير الموجود في الماء ويضفي لمعانا وكثافة على الشعر، لذلك ينصح الخبراء بوضع قطرات من الليمون في الماء وشطف الشعر به في نهاية الحمام، كما يحذرون من استخدام ماسك زيت الزيتون مع الليمون. ويقول جيل المختص في تصفيف الشعر إن الليمون قوي وزيت الزيتون قابل للذوبان في الدهون، لذلك من الصعب شطف هذا الماسك عند تطبيقه على الشعر.5- يُبيّض الأسنانهذا الاعتقاد غير صحيح تماما، والليمون مثله مثل بيكربونات الصوديوم ليس لهما اي تأثير مُبيض للأسنان. وتقول جرّاحة الأسنان بريجيت سكوتو دي ماس غوسان أن ماء الاكسجين المركز المستخدم في عيادات الأسنان هو وحده من يبيض الأسنان، وقد يقود استخدام الليمون إلى نتائج عكسية، فحموضة الليمون تهاجم طبقة المينا، التي تعتبر الغطاء الواقي للأسنان، ما يسمح بثبات اللون، كما تتقلص اللثة وتتعرى النهايات العصبية، مما يؤدي إلى حساسية الأسنان للبرودة والحرارة.6- يسهّل الهضمهذه حقيقة مثبتة علميا. وتقول الخبيرة في التغذية فلورانس فوكو: "كلما كانت الأطعمة دهنية كلما كنا بحاجة الى المادة الصفراء لهضمها وحمض الستريك يحفز انتاج الصفراء في الكبد، كما أن ألياف الليمون تسهل الهضم على مستوى الأمعاء". من الضروري شرب عصير ليمون بحرارة الغرفة كل صباح من دون إضافة السكر، وهناك من يستطيع تناوله للاستفادة اكثر من أليافه، لكن يُنصح باستهلاكه باعتدال، لأن الليمون يمكن ان يؤذي المعدة الحساسة، كما يُنصح أيضا بعدم شراء عصير الليمون الجاهز، لأنه يسخن في درجات حرارة مرتفعة للقضاء على الميكروبات ما يُفقده خصائصه الأساسية.7- يخفف بقع الجلد الداكنةهذه حقيقة بحسب المختصين، فالدراسات أكدت أنه مفيد جدا ويخفّف البقع الداكنة الصغيرة على مستوى اليدين. وتقول طبيبة الأمراض الجلدية نينا روس أن للأحماض التي يحتوي عليها الليمون تأثيرا مقشرا، يساعد في تنظيم الصبغة على مستوى الجلد، مضيفة: "الليمون لا يمحو هذه البقع ولكنه يخففها ويفتحها». ولفتت المختصة إلى أن نتائج فرك قطعة من الليمون العضوي يوميا على البقع، ستظهر في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع".