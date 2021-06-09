صحة

لهذا السبب "يضرب" الجوع ليلاً!

Lebanon 24
09-06-2021 | 05:00
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كشفت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، لماذا يشعر الكثير من الناس بالجوع مساء أو ليلا.

وتشير الخبيرة، إلى أن جفاف الجسم أحد أسباب الشعور بالجوع والرغبة بتناول شيء خفيف ليلا. كما يمكن أن يكون السبب عدم تناول كمية كافية من الطعام في الوجبات السابقة.

وتقول، "يؤدي الفطور الخفيف، وطبق السلطة وكوبي القهوة في الغداء ، بالتأكيد إلى الإفراط بتناول الطعام في المساء".

واستنادا إلى ذلك، تنصح الخبيرة بتناول وجبة فطور دسمة وتناول وجبة خفيفة، وبعدها وجبة غداء متكاملة.

وتقول: "يكفي تناول ثلاث وجبات في اليوم على أن يتم توزيع السعرات الحرارية عليها بالتساوي".

وتضيف: "يفضل في حدود الساعة الخامسة عصرا، تناول وجبة الطعام الرئيسية التي تعادل  80% من كمية الغذاء اليومية، وتناول وجبة العشاء الخفيفة قبل 3-4 ساعات من موعد النوم".
المصدر: نوفوستي
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