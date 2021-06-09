صحة

متى تعترف الدول بتطعيمات الدول الأخرى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟

Lebanon 24
09-06-2021 | 07:00
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ليس واضحا الجواب حتى الآن، ولذلك بالنسبة لملايين الناس في أنحاء العالم ممن لا يستطيعون اختيار اللقاحات التي يحصلون عليها، فإن خطر ألا يتمكنوا من السفر إلى بلد ما بناء على أنهم لم يتلقوا لقاحا معترفا به، قائم ويسبب مشكلة.

ونقل تقرير بلومبيرغ عن نيكولاس توماس الأستاذ المساعد في الأمن الصحي بجامعة مدينة هونغ كونغ، قوله "إن التقسيم العالمي للشعوب القائم على تبني اللقاح لن يؤدي إلا إلى تفاقم الآثار الاقتصادية والسياسية للوباء واستمرارها.. ستخاطر بانقسام العالم إلى صوامع لقاحات على أساس قومية اللقاح بدلا من الضرورة الطبية"،

وتعد مسألة التعرف على اللقاحات مسألة أساسية بالنسبة للبلدان المعتمدة على السياحة، حيث إن صناعة السفر العالمية البالغة 9 تريليونات دولار، مشلولة فعليا منذ بداية الوباء.

ليس واضحا حتى الآن ما الإجراءات، ولكن دول العالم بدأت التحرك، وخطوة إصدار جواز سفر كورنا قد تشكل خطوة على سبيل ذلك.

ما الصعوبات التي تعيق اعتراف الدول بتطعيمات غيرها؟
الحصول على الموافقة الطبية من الهيئات الصحية في كل دولة، وقد تختلف هذه الشروط بينها.
قد يكون هناك جانب سياسي أو مسعى للمعاملة بالمثل، إذ قد تشترط دولة ما أن
تكون موافقتها على التطعيمات من دولة أخرى مشروطة بموافقة الأخيرة على التطعيمات الصادرة منها.
هل يمكن أن يحل جواز التطعيم الرقمي (جواز سفر كورونا) المشكلة؟
جواز سفر كورونا ليس كافيا، فمع أن الجواز يظهر نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص، فإنه لا يعني أن الدولة التي سيسافر إليها تعترف بهذا اللقاح.
 
أوروبا تتقدم
وقد حصل أكثر من مليون شخص في أوروبا على جوازات كوفيد-19 رقمية يتوقع أن تسهل عملية تنقلهم هذا الصيف داخل الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن المفوض الأوروبي ديدييه رايندرز اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رايندرز إن هذه الشهادات -التي تثبت أحد 3 أمور: إما أن حاملها تلقى أحد اللقاحات المضادة للفيروس، أو أنه خضع لفحص مخبري أثبت خلوه من الفيروس، أو أنه أصيب بالفيروس قبل أقل من 180 يوما وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضده- قد بدأ إصدارها في 9 دول أوروبية، هي بلغاريا وكرواتيا والتشيك والدانمارك وألمانيا واليونان وبولندا وليتوانيا وإسبانيا.

ووفقا لتقرير في دويتشه فيله (Deutsche Welle) فإن إعفاء سكان التكتل من حملة جوازات كوفيد-19 والراغبين في التنقل داخل الفضاء الأوروبي من شرط الخضوع لحجر صحي، إجراء من بين إجراءات أخرى وضعتها بروكسل لتسهيل تنقل حملة جوازات كوفيد-19 داخل دول التكتل.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت لمجموعة إجراءات بهدف تسهيل تنقل حملة "جواز كوفيد-19" داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوصت بروكسل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعفاء سكان التكتل من حملة جوازات كوفيد-19 والراغبين في التنقل داخل الفضاء الأوروبي، من شرط الخضوع لحجر صحي، وإعفاء الأطفال دون 6 أعوام من شرط الخضوع لفحوص كورونا، وذلك لتوحيد شروط السفر داخل التكتل قبل الصيف.

واعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، سيحصل كل سكان الاتحاد الأوروبي المحصنين ضد الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك، في إجراء يهدف إلى تسهيل العودة لحرية التنقل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا.

المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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