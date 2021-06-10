صحة

وجبة الفطور.. إياكم تناول هذه الأطعمة!

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:00
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أعلنت الدكتورة يوليا تشيخونينا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول بعض الأطعمة في وجبة الفطور، يمكن أن يسبب مشكلات صحية.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أنه يجب الانتباه إلى نسبة الدهون في الجبن، وتنصح بالامتناع عن تناول المواد المقلية في وجبة الفطور. لأنه بخلاف ذلك يمكن أن تؤدي السمنة إلى مرض السكري وتصلب الشرايين وأمراض الكبد.

وتضيف، "تناول مواد غنية بالدهون يمكن أن يسبب التهاب المرارة والبنكرياس و نشوء حصى في كيس المرارة. كما يمكن أن يزداد إفراز المرارة، وفي حالة وجود الحصى فالطريقة الوحيدة للعلاج هي التدخل الجراحي".

وتشير تشيخونينا، إلى أنه يمكن إضافة الخضار والفواكه إلى وجبة الفطور كمكملات وليس كأطعمة أساسية. لأن عدم تناول أطعمة أخرى سيسبب نقص البروتينات. كما لا يتحمل الكثيرون تناول الفواكه على معدة فارغة.

وتؤكد الخبيرة، على أن الجسم يحتاج في الصباح، إلى دهون "جيدة" بكمية مناسبة.

وتقول، "يحتاج الجسم في الصباح إلى كمية من الدهون، لأن لها تأثير محفز في تقلصات كيس المرارة، ما يسمح بالتخلص من المرارة المتراكمة فيه خلال الليل".
المصدر: نوفوستي
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