جواز "كورونا" ينطلق في اوروبا

تريد السفر إلى أوروبا؟ نقدم لك في هذا التقرير أحدث المعطيات حول جواز سفر كورونا الخاص بالاتحاد الأوروبي، وما تطلبه كل الدول من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والفحوص.ومع بدء أوروبا إعادة فتح حدودها أمام المسافرين من خارج القارة، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق شهادة "كوفيد الاتحاد الأوروبي الإلكترونية" (EU Digital Covid Certificate)، أو ما يعرف بجواز سفر كورونا، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية.متى ستعترف الدول بلقاحات كورونا التي تُعطى خارجها؟وبدأت 9 دول العمل لإصدار الجوازات، مع توقع انضمام المزيد من الدول قبل إطلاق الخطة رسميا في الأول من يوليو/تموز المقبل، وصوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة للموافقة على الخطة أمس الأربعاء.ماذا ستحمل شهادة كوفيد الاتحاد الأوروبي الإلكترونية؟ستسجل الشهادة 3 أشياء:سجل التطعيم الخاص بحاملهاالاختبارات السلبيةسجل الإصابة السابقةأين ستعمل؟ستكون الشهادة صالحة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، ومن المرجح سويسرا أيضا.هل الشهادة هي نفسها جواز سفر لقاح كوفيد التابع للاتحاد الأوروبي (EU Covid vaccine passport)؟نعم، ويُعرف أيضا باسم "تصريح المناعة" (immunity pass)، أو "تصريح الصحة" (health pass)، والاسم الرسمي هو "شهادة كوفيد الاتحاد الأوروبي الإلكترونية".للمزيد عن جواز السفر، يمكن الدخول على الموقع الرسمي من هذا الرابط.هل الشهادة رقمية أو ورقية؟سيكون هذا متروكا للحامل، ويمكنه الاختيار بينهما. وسيحتوي كل منهما على "رمز كيو آر" (QR code)، الذي يمكن مسحه ضوئيا عند الدخول إلى بلد ما، وسيكون كل منهما باللغة الوطنية للبلد الذي أصدره، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.كيف تعمل؟تم تخصيص توقيع رقمي لكل جهة إصدار، وهو مضمن في رمز "كيو آر"، وسيقوم موظفو الحدود بمسح الرمز للاطلاع على البيانات.متى سيبدأ العمل بها؟يبدأ المخطط رسميا في الأول من يوليو/تموز القادم، مع السماح للدول الأعضاء بمدة 6 أسابيع إضافية إذا احتاجوا. وحاليا تقوم 9 دول أعضاء بالفعل بإصدار الشهادات.ما الدول التي تستخدمها؟اعتبارا من الثامن من يونيو/حزيران الجاري، انضمت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: بلغاريا وكرواتيا والتشيك والدانمارك وألمانيا واليونان وليتوانيا وبولندا وإسبانيا.من المؤهل للحصول على شهادة كوفيد الاتحاد الأوروبي الإلكترونية؟مواطنو الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم والمقيمون بشكل قانوني، وفقا للمعطيات الرسمية حتى الآن. ومع ذلك، قال متحدث باسم الاتحاد لشبكة "سي إن إن" إنهم يتوقعون فتح البرنامج أمام غير المواطنين، بمن فيهم الأميركيون، ويعتمد الأمر على البلدان. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات قبل الإطلاق الرسمي في الأول من يوليو/تموز المقبل.هل يؤثر التطعيم الذي تلقيته على الشهادة؟نعم، اللقاحات المعتمدة هي فقط التي اعتمدت للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، الذي وافق على "مودرنا" (Moderna) و"فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) و"أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) و"جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson).لذلك لم يتم احتساب "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) و"سينوفاك" (Sinovac) على سبيل المثال. على الأقل، هذه هي القاعدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن للدول تعديل القواعد.كم عدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادة كوفيد الاتحاد الأوروبي الإلكترونية بالفعل؟وفقا للمفوضية الأوروبية، كان أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم بالفعل بحلول الثلاثاء الماضي.هل هناك تكلفة لشهادة كوفيد الاتحاد الأوروبي الإلكترونية؟لا، إنها مجانية. تأكد من حصولك عليها من خلال القنوات الرسمية، إذ تحذر "سي إن إن" من أنه قد تم بالفعل إنشاء مواقع مزيفة لتحصل على الشهادة مقابل رسوم. في المقابل، وعد الاتحاد الأوروبي بأن الشهادات سيكون من السهل الحصول عليها.كيف أحصل على الشهادة؟تصدر الدول شهاداتها الخاصة، سواء عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال السلطات الصحية أو في مراكز الاختبار، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت.وننتقل الآن إلى قواعد السفر في بعض دول أوروبا، وفقا لتقرير في موقع فرانس 24 بالاشتراك مع وكالة الصحافة الفرنسية وأسوشيتد برس:المملكة المتحدةأصبح السفر إلى بريطانيا صعبا بالنسبة لمعظم العالم بسبب القيود الصارمة على الوصول، ومتطلبات الحجر الصحي المكلفة واختبارات كوفيد-19.تركز جهود قطاع السياحة في الغالب على المصطافين المحليين. ويمكن للقادمين من أيرلندا وجزيرة مان وجزر القنال الدخول بحرية.يتمتع المسافرون من عدد قليل من الدول "الخضراء" -بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا- بأفضل فرصة لقضاء عطلة في بريطانيا. رغم أنهم يحتاجون إلى إجراء اختبار كوفيد-19، ويكون سلبيا ودفع تكلفة اختبار إضافي في اليوم الثاني بعد الوصول، وإذا ثبت أن الاختبار الثاني سلبي فإن الحجر الصحي ليس ضروريا.إسبانياأسقطت إسبانيا متطلبات الوافدين من الاتحاد الأوروبي لإجراء اختبار فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل-بي سي آر" (Polymerase chain reaction-PCR) بداية من السابع من يونيو/حزيران الحالي.يمكن لأي شخص تم تطعيمه الآن دخول البلاد، بغض النظر عن موطنه الأصلي. اللقاحات المعترف بها هي تلك التي تمت الموافقة عليها من قبل منظم الأدوية في أوروبا، بالإضافة إلى لقاحين صينيين مصرح بهما من قبل منظمة الصحة العالمية "سينوفارم" (Sinopharm) وسينوفاك.ستقبل السلطات شهادات رسمية كدليل على أن الزوار قد تم تطعيمهم قبل 14 يوما على الأقل من الرحلة، أو أنهم تغلبوا على عدوى كوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية.لا تزال إسبانيا تحظر المسافرين غير الأساسيين من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، حيث لا تزال متغيرات الفيروس مصدر قلق رئيسي.تظل الأقنعة إلزامية، بما في ذلك الأماكن الخارجية، باستثناء الشواطئ، ما دام الناس يحافظون على مسافة لا تقل عن 1.5 متر (5 أقدام) عن بعضهم البعض. سيظل المشي على الشاطئ بحاجة إلى قناع.تقول إسبانيا إنها جاهزة للحصول على تصريح سفر الاتحاد الأوروبي، لكنها لم ترتبط بالنظام حتى الآن.إيطاليايجب على الوافدين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إجراء اختبار كوفيد-19، ويكون سلبيا قبل أقل من 48 ساعة، وملء استمارة صحية، ولكن لا يتعين عليهم الدخول في الحجر الصحي.يحتاج المسافرون من أستراليا وكوريا الجنوبية ورواندا وتايلند وكندا والولايات المتحدة إظهار اختبار سلبي، والدخول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام ثم إجراء اختبار آخر.إيطاليا محظورة على السياح من البرازيل والهند وبنغلاديش وسريلانكا.لا تزال الأقنعة إلزامية، رغم أنه قد يُسمح للأشخاص في يوليو/تموز المقبل بخلعها في الخارج.البرتغاليحتاج جميع الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن والمملكة المتحدة إلى اختبار "بي سي آر"، ويكون سلبيا، قبل أقل من 72 ساعة من دخول البرتغال. وتنطبق القواعد نفسها على القادمين من أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ورواندا ودول أخرى.كل شخص آخر من خارج ما سبق يحتاج إلى سبب مقنع (compelling reason) لدخول البرتغال.سيتعين على الوافدين من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند عزل أنفسهم عند الوصول.يعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة إلزاميا، وتوجد قواعد خاصة للشواطئ ومناطق حمامات السباحة، مع مسافة 3 أمتار كحد أدنى بين المظلات.من المتوقع أن توقع البرتغال على جواز سفر الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو/تموز المقبل.اليونانيُسمح للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بدخول اليونان، وكذلك المقيمون في كندا والولايات المتحدة والصين وتايلند وروسيا والسعودية. لكن يتعين عليهم ملء استمارة وتقديم دليل على التطعيم أو اختبار "بي سي آر" أقل من 72 ساعة، أو شهادة مناعة ما بعد الإصابة.الأقنعة إلزامية في الداخل والخارج.فرنساأعلنت فرنسا خريطة ملونة توضح بروتوكولات الدخول لموسم السفر الصيفي، مع رفع القيود المفروضة على سكان الاتحاد الأوروبي والدول "الخضراء" مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ولبنان ونيوزيلندا وسنغافورة.في المناطق "البرتقالية" بما في ذلك بريطانيا وأميركا الشمالية ومعظم آسيا وأفريقيا، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم سيتعين عليهم إجراء اختبار كوفيد-19، ويكون سلبيا خلال 72 ساعة الماضية، أو 48 ساعة لاختبار "مستضد سلبي" (negative antigen test)، لكنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى الحجر الصحي.بالنسبة للأشخاص غير الملقحين القادمين من المناطق "البرتقالية"، سيتم السماح فقط بالرحلات الأساسية وفرض الحجر الصحي لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لاختبار كوفيد-19.سيظل الزوار من 16 دولة مقيدين بشدة، بما في ذلك الهند وتركيا وجنوب أفريقيا ومعظم أميركا الجنوبية بما في ذلك البرازيل.ارتداء الأقنعة إلزامي في الداخل والخارج، ولكن سيتم رفع قواعد حظر التجول في 30 يونيو/حزيران الجاري.