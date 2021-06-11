صحة

خبراء: لماذا نشعر بالجوع في الليل وكيف نحارب هذا الشعور؟

Lebanon 24
11-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-832224-637590281455195953.jpg
Doc-P-832224-637590281455195953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الكثير من الأحيان قد ينتابنا شعور مفاجئ بالجوع في الليل وخاصة قبل النوم أو عند الاستيقاظ بعد فترة وجيزة من النوم، ووفقاً للخبراء هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلنا نشعر بالجوع في الليل.
تقول الدكتورة ليزا يونغ، من جامعة يورك لبوب شوغر، إن عدم تناول ما يكفي من الطعام أثناء النهار أو على وجبة العشاء، قد يكون السبب وراء شعورنا بالجوع في الليل.
وبحسب أخصائية التغذية السريرية في مركز الوزن والعافية في نيو هامبشاير، هانا بريلينغ، فإن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الأطعمة مثل الأرز الأبيض والبطاطس والمعكرونة، يتم هضمها بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع في وقت أسرع.
من الممكن أيضًا أن يرتبط الجوع الليلي بالنوم، وتقول بريلينغ: "في أغلب الأحيان، يكون الشعور بالجوع في الليل بسبب تأخر وقت النوم أو نتيجة لمشكلة أساسية في النوم. أوصي بالنوم لمدة كافية لتفادي هذا الأمر. يعاني الكثير من البالغين من اضطرابات النوم، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ ليلاً وتناول الطعام".
 
وأضافت بيرلنغ: "إذا كنت تجد صعوبة في النوم، ووجدت نفسك دائماً أمام الثلاجة، فلا بد من أن تغير هذه العادة. فكر ملياً، هل تشعر أنك مضطر لتناول الطعام من أجل العودة للنوم. حاول إبعاد هذه الفكرة من دماغك وجرب النوم دون تناول الطعام".
كيف يمكنني منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلاً؟
تنصح بريلينغ، بالنوم مبكراً والتنبه للأطعمة التي يتم تناولها على العشاء، لأن الإفراط في تناول الطعام وخاصة تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات، يمكن أن يسرع توقيت الشعور بالجوع ويزيد من حدته في وقت لاحق.
تأكد من أن الوجبة الأخيرة في اليوم لا تحتوي على أكثر من 25٪ من الكربوهيدرات وحاول اختيار الحبوب الكاملة غير المصنعة مثل الفارو أو الكينوا أو العدس أو الفاصوليا. حاول تناول الخضار وثلاث إلى أربع أونصات من البروتين.
وتؤكد بريلينغ، على أن تناول الطعام ليلاً ليس بالأمر السيء طالما أنك لا تستهلك الكثير من السعرات الحرارية. للحصول على وجبة ليلية خفيفة أكثر فعالية، توصي بريلينغ بتناول جزء صغير من الدهون والبروتينات الصحية، مثل الزبادي اليوناني كامل الدسم، أو ملعقة من زبدة الفول السوداني، أو ربع كوب من المكسرات، وفق ما أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني. 
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-11
11:00 | 2021-06-11
09:00 | 2021-06-11
07:00 | 2021-06-11
05:00 | 2021-06-11
02:00 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website