بالتفاصيل... هذه هي خظوات انعاش القلب

ما الإنعاش القلبي الرئوي (cardiopulmonary resuscitation CPR)؟ ومتى يطبق؟ وما خطواته؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل عن هذا الإجراء المهم من الإسعافات الأولية، مع فيديوهات تشرح خطواته العملية.وقدمنا في هذا التقرير فيديوهات من الهلال الأحمر القطري، و"رويال لايف سيفينغ أستراليا" (Royal Life Saving Australia) و"سانت جون أمبلانس" (St John Ambulance)، مع إنفوغراف خاص عن وضعية التعافي.ونشير هنا إلى أن هذه المعلومات عامة وللاسترشاد فقط، وليست بديلا عن الطبيب أو الاتصال بالطوارئ عند حدوث حالة طبية، وللمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع مزودي الرعاية الصحية في بلدك للحصول على تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي.ما الإنعاش القلبي الرئوي؟الإنعاش القلبي الرئوي هو تقنية إسعافات أولية يمكن استخدامها إذا كان الشخص لا يتنفس بشكل صحيح، أو إذا توقف قلبه، وذلك وفقا لموقع "هيلث دايركت" (health direct) التابع للحكومة الأسترالية.ويتضمن الإنعاش القلبي الرئوي:الضغطات على الصدر (chest compressions).والأنفاس من الفم إلى الفم (mouth-to-mouth)، أو أنفاس الإنقاذ (rescue breaths).مما يساعد على توزيع الدم والأكسجين في الجسم. هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على الدماغ والأعضاء الحيوية على قيد الحياة.ما الحالات التي تتطلب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي؟يجب أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص:فاقد الوعي.لا يستجيب لك.لا يتنفس، أو يتنفس بشكل غير طبيعي.حاول أن تظل هادئا إذا كنت بحاجة إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وابدأه في أسرع وقت ممكن.كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للبالغينقبل البدء في الإنعاش القلبي الرئوي، قم بالتالي:تأكد من أن المريض والجميع في المنطقة بأمان، ولا تعرض نفسك أو الآخرين لخطر، كتيار كهربائي أو حريق.ابحث عن رد من المريض، اسأله بصوت عالٍ عن اسمه، واضغط على كتفه.إذا لم يرد المريض، اطلب المساعدة واتصل بالطوارئ، أو أخبر شخصا آخر للاتصال بالطوارئ، أو اتصل أنت، لكن لا تترك المريض وحده أبدا، ولا تؤخر الإنعاش القلبي الرئوي.تحقق من المجاري التنفسية للشخص، ومن عدم وجود شيء في الفم والحلق. قم بإزالة أي انسداد واضح في الفم أو الأنف، مثل القيء أو الدم أو الطعام، ثم قم بإمالة رأس الشخص برفق إلى الخلف، وارفع ذقنه.تحقق مما إذا كان الشخص يتنفس بشكل غير طبيعي، أو لا يتنفس على الإطلاق بعد 10 ثوان من الخطوة السابقة. إذا كان الشخص يتنفس بشكل طبيعي، ضعه في وضعية التعافي، وابق معه.إذا كان لا يتنفس بتاتا، أو لا يتنفس بشكل طبيعي، فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. الضغط على الصدر هو أهم جزء في عملية الإنعاش القلبي الرئوي، لذلك ابدأ بالضغط على الصدر في أسرع وقت ممكن بعد طلب المساعدة.خطوات الإنعاش القلبي الرئوي للبالغينضغطات الصدر (chest compressions):ضع المريض على ظهره، وانحنِ بجانبه.ضع أسفل باطن كفك (كعب يدك) على النصف السفلي من عظم القص في منتصف صدر الشخص، ثم ضع يدك الأخرى فوق اليد الأولى وشبك أصابعك.ضع جسمك فوق صدر المريض.باستخدام وزن جسمك (وليس ذراعيك فقط)، ومع المحافظة على استقامة ذراعيك، اضغط على الصدر مباشرة لأسفل بمقدار ثلث عمق الصدر.أزل الضغط عن الصدر، واسمح للصدر بالعودة إلى وضعه الأصلي.كل ضغطة للأسفل وإزالة الضغط، هي ضغطة واحدة (one compression).إعطاء النفس من الفم للفم (mouth-to-mouth):افتح المجرى الهوائي للشخص بوضع إحدى يديك على الجبهة أو أعلى الرأس، ويدك الأخرى تحت الذقن لإمالة الرأس إلى الخلف.اضغط على الجزء الرخو من الأنف المغلق بإصبعيك السبابة والإبهام.افتح فم الشخص بإبهامك وأصابعك.خذ نفسا وضع شفتيك على فم المريض مع ضمان عزل جيد، حتى لا يتسرب الهواء أثناء النفخ.انفخ بثبات في فم الشخص لمدة ثانية واحدة، مع مراقبة ارتفاع صدره.بعد التنفس، انظر إلى صدر المريض وراقب هبوطه. استمع ولاحظ علامات تدل على طرد الهواء، مع الحفاظ على إمالة الرأس ووضعية رفع الذقن.إذا لم يرتفع صدر المريض عند النفخ، فافحص الفم مرة أخرى وأزل أي عوائق. تأكد من إمالة الرأس ورفع الذقن لفتح مجرى الهواء، وتأكد من أن فمك وفم المريض مغلقان معا وأنفك مغلق بحيث لا يمكن للهواء التسرب. خذ نفسا آخر وكرر الأمر.اعط 30 ضغطة متبوعة بنفسين، هذه الآلية معروفة باسم "30: 2". اهدف للوصول إلى 5 مجموعات من "30: 2" خلال حوالي دقيقتين، (إذا كنت تقوم بالضغط بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة).استمر في الضغط 30 ضغطة ثم نفسين، حتى:يتعافى الشخص، فيبدأ في الحركة، أو يتنفس بشكل طبيعي، أو يسعل أو يتحدث، وعندئذ ضعه في وضعية التعافي.وصول سيارة الإسعاف.وضعية التعافي (recovery position) هي وضعية فيها يظل مجرى الهواء مفتوحا، وأي قيء سوف يتفرغ دون أن يدخل في مجرى التنفس.قبل وضع الشخص في وضعية التعافي يجب التأكد من أنه يتنفس، وأنه لا يعاني من إصابات في العمود الفقري.خطوات وضع التعافي، وهي موضحة في الفيديو المرفق من موقع سانت جون أمبلانس (St John Ambulance)إذا كان الشخص يرتدي نظارة أو لديه أشياء ضخمة في جيوبه، فقم بإزالتها.ضع الذراع الأقرب إليك بزاوية قائمة من الجسم، مع ثني الكوع وكف الشخص لأعلى.اجلب ذراعه الأخرى عبر صدره، وضع باطن يده على الخد الأقرب إليك. امسكها هناك.بيدك الأخرى، اسحب ركبته البعيدة لأعلى، بحيث تكون قدمه مستوية على الأرض.أبقِ باطن يد المصاب مضغوطة على خده، واسحب الساق البعيدة لدحرجة المصاب نحوك إلى جانبه. يمكنك بعد ذلك ضبط الساق العلوية بحيث تصبح بزاوية قائمة.أمِل رأس المصاب إلى الخلف برفق، وارفع ذقنه للتأكد من بقاء مجرى الهواء مفتوحا. يمكنك ضبط اليد تحت خده للقيام بذلك.إذا ظل الشخص في وضع التعافي لمدة 30 دقيقة، فقم بلفه ووضعه في وضع التعافي على الجانب الآخر.الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال فوق سنة واحدةاستخدم هذه التعليمات فقط إذا كان صدر الطفل صغيرا جدا، بحيث لا يمكنك استخدام كلتا يديك للقيام بالضغط عليه. خلافا لذلك، استخدم إرشادات الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين أعلاه.ضغطات الصدر (chest compressions) للأطفال أكبر فوق سنة واحدة:ضع الطفل على ظهره وانحنِ بجانبه.ضع أسفل باطن إحدى كفيك على النصف السفلي من عظمة الصدر، في منتصفه (سيحدد حجم الطفل ما إذا كنت ستجري الإنعاش القلبي الرئوي بيد واحدة أو يدين).ضع نفسك (وضعية جسمك) فوق صدر الطفل.حافظ على استقامة ذراعك أو ذراعيك، واضغط لأسفل مباشرة على الصدر بمقدار ثلث عمق الصدر.أزل الضغط عن الصدر، واسمح للصدر بالعودة إلى وضعه الأصلي.كل ضغطة لأسفل وإزالة الضغط، هي ضغطة واحدة (one compression).إعطاء النفس من الفم للفم (mouth-to-mouth) للطفل أكبر من سنة واحدة:افتح مجرى الهواء للطفل بوضع يد واحدة على الجبهة أو أعلى الرأس ويدك الأخرى تحت الذقن لإمالة الرأس للخلف.اضغط على الجزء الرخو من الأنف المغلق بإصبعك السبابة والإبهام.افتح فم الطفل بإبهامك وأصابعك.خذ نفسا وضع شفتيك على فم الطفل، مع ضمان إحكام غلقه جيدا.انفخ بثبات في فمه لمدة ثانية واحدة، مع مراقبة ارتفاع الصدر.بعد التنفس، انظر إلى صدر الطفل وراقب هبوطه. استمع ولاحظ العلامات التي تدل على طرد الهواء، مع الحفاظ على إمالة الرأس ووضعية رفع الذقن.إذا لم يرتفع صدر الطفل فافحص الفم مرة أخرى وأزل أي عوائق. تأكد من إمالة الرأس ورفع الذقن لفتح مجرى الهواء. تأكد من إغلاق فمك وفم الطفل معا، وأن أنفك مغلق حتى لا يتسرب الهواء بسهولة. خذ نفسا آخر وكرر.أعط 30 ضغطة متبوعة بنفسين، هذه الآلية معروفة باسم "30: 2". اهدف للوصول إلى 5 مجموعات من 30: 2 خلال حوالي دقيقتين (إذا كنت تقوم بالضغط بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة).استمر في الضغط 30 ضغطة ثم نفَسين حتى:يتعافى الطفل، فيبدأ في الحركة، ويتنفس بشكل طبيعي، ويسعل أو يتحدث.وصول سيارة الإسعاف.الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال دون السنة الواحدةضغطات الصدر (chest compressions) للأطفال أقل من سنة واحدة:ضع الطفل/ الرضيع على ظهره.ضع إصبعين على النصف السفلي من عظمة الصدر في منتصف الصدر واضغط لأسفل بمقدار ثلث عمق الصدر (قد تحتاج إلى استخدام يد واحدة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي وفقا لحجم الرضيع).أزل الضغط عن الصدر، واسمح له بالعودة إلى وضعه الأصلي.كل ضغطة لأسفل وإزالة الضغط هي ضغطة واحدة (one compression).إعطاء النفس من الفم للفم (mouth-to-mouth) للطفل أقل من سنة واحدة:ارفع ذقن الطفل/ الرضيع لأعلى، واحرص على عدم إراحة يديك على حلقه لأن هذا سيوقف دخول الهواء إلى رئتيه من الفم إلى الفم.خذ نفسا وقم بتغطية فم وأنف الرضيع بفمك، مع ضمان إحكام الإغلاق جيدا.انفخ بثبات لمدة ثانية واحدة تقريبا، مع مراقبة ارتفاع الصدر.بعد التنفس، انظر إلى صدر الطفل/ الرضيع وراقب هبوطه. استمع ولاحظ العلامات التي تدل على طرد الهواء.إذا لم يرتفع صدره، فافحص فمه وأنفه مرة أخرى، وأزل أي عوائق. تأكد من أن رأسه في وضع محايد لفتح مجرى الهواء، ومن عدم تسرب الهواء عند إعطاء النفس عبر الفم والأنف. خذ نفسا آخر وكرر الأمر.أعط 30 ضغطة متبوعة بنفَسين، هذه الآلية معروفة باسم "30: 2". اهدف للوصول إلى 5 مجموعات من "30: 2" خلال حوالي دقيقتين (إذا كنت تقوم بالضغط بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة).استمر في الضغط 30 ضغطة ثم نفسين حتى:يتعافى الطفل/ الرضيع، فيبدأ في الحركة، ويتنفس بشكل طبيعي، ويسعل أو يبكي أو يستجيب.وصول سيارة الإسعاف.