هل تعاني من النسيان؟... اليك اسبابه

قد تدخل غرفتك للتو ولا يمكنك تذكر ما أتيت من أجله، أو تضع فنجان القهوة الخاصة بك في مكان ما من المنزل وتنسى أين بالضبط، أو تنسى آخر مكان تركت فيه هاتفك، ولكن متى يعتبر النسيان بكثرة أمرا طبيعيا؟ وما هي العلامات الفارقة التي تنذر بوجود مشكلة؟يقول سكوت نوردا، طبيب الأسرة وخبير الصحة العقلية في سانت جورج، في تقرير لموقع "ليف سترونغ" live strong الأميركي "يعد فقدان الذاكرة إلى حد ما أمرا طبيعيا في مجتمعنا. فمع زيادة المسؤوليات وارتفاع مستويات التوتر، نميل إلى إهمال صحتنا العقلية".الظهور المفاجئ لمشاكل الذاكرةأي أعراض للعدوى (حمى، قشعريرة، غثيان، قيء)صدمة في الرأسوهذا يؤكد أنه إذا نسيت سبب ذهابك إلى المتجر أو كيفية العودة إلى المنزل، فهذا يبعث على القلق.وفي تقريرها الذي نشره موقع "ليف سترونغ" الأميركي، تطرقت جيسيكا ميغالا إلى العوامل التي تسبب مشكلة النسيان بكثرة.التوتر المفرطعندما ينتقل عقلك من التفكير في شيء إلى آخر، يكون من الصعب حقا التركيز. وحسب الدكتور نوردا "حتى تتعلم شيئًا ما وتتذكره حقًا، عليك أن تركز الانتباه عليه" ولكن العقل المشتت يمكن أن يؤثر على هذه العملية.فيؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول Cortisol بشكل مزمن (المعروف بهرمون التوتر) إلى دخول عقلك في وضع البقاء على قيد الحياة، وهو ما يحول دون تمكن دماغك من تخزين معلومات جديدة. بهذه الحالة، ينصح نوردا بالبحث عن نشاط واحد تستمتع به حقا وتفعله كل يوم لتخفيف التوتر، مثل التمرين أو الخروج إلى الطبيعة أو قراءة كتاب.لا تنام بما فيه الكفايةإن فوائد النوم تتجاوز أكثر من مجرد مساعدتك على الشعور باليقظة والنشاط والحيوية في اليوم التالي. في الواقع، يلعب النوم دورا رئيسيًا في تقوية الذاكرة، وبالتحديد تحويل الذكريات قصيرة المدى إلى ذكريات طويلة المدى.وفي دراسة نُشرت عام 2014 في مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة (Journal of the American Geriatrics Society) كان لدى النساء الأكبر سنًا اللاتي ينمن 5 ساعات أو أقل أو أكثر من 9 ساعات في اليوم مستوى إدراك أسوأ مقارنة بمن يحصلن على 7 ساعات من النوم.أنت مكتئبوفقًا لدراسة نُشرت عام 2018 في مجلة "الطب النفسي" (Psychological Medicine) يعاني المصابون بالاكتئاب من تدهور الذاكرة وصعوبة تذكر المعلومات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة الكورتيزول المصاحب للاكتئاب.يعود الدكتور نوردا فيقول "ربما يكون الاكتئاب هو الشيء الأكثر شيوعا الذي يتداخل مع ضعف الإدراك. عندما لا تتمكن من التفكير في أي شيء إلى جانب المعاناة من الاكتئاب، يمكن أن تتأثر ذاكرتك".ووفقا للمعهد الوطني للصحة العقلية، تشمل الأعراض الأخرى للاكتئاب الشعور بالحزن أو القلق أو "الفراغ" معظم الوقت، وقلة الطاقة أو الشعور بالتعب، والشعور باليأس أو العجز، وصعوبة النوم، وتغيرات في الوزن والشهية، أو التفكير في الموت أو الانتحار.الإصابة بعدوىيقول الدكتور نوردا إن التهاب السحايا والتهاب المفاصل المزمن والتهابات المسالك البولية يمكن تسبب إلى حد ما مشاكل في الذاكرة وضبابية الدماغ. وإذا كانت لديك أعراض مرضيّة أخرى، مثل الحمى أو القشعريرة أو الغثيان أو القيء أو الحرقة أو كثرة التبول، فاستشر طبيبا على الفور.مشاكل الغدة الدرقيةتقع الغدة الدرقية في قاعدة العنق، وتنتج هرمونات تتحكم في عدد كبير من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي. وإذا تباطأت وظيفة الغدة الدرقية في حالة "قصور الغدة الدرقية" فإن ذلك يؤثر أيضًا على وظائف دماغك.ويمكن لقصور الغدة الدرقية أن يحدث بسبب أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الغدة، أو بسبب بعض الأدوية (مثل الليثيوم) أو تلف الغدة النخامية.نقص في المغذياتيقول الدكتور نوردا إن أي نوع من أنواع فقر الدم، مثل نقص الحديد أو فيتامين بي 12 B12، قد يسبب ضبابية الدماغ (تشويش التفكير وتشتت) ومشكلة النسيان. وقد توصلت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة "الطب" (Medicine) أجريت على كبار السن إلى أن الذين لديهم مستويات كافية من الفيتامين بي 12 كان أداؤهم أفضل في اختبارات الذاكرة وغيرها من الاختبارات المعرفية.أخيرا: أظهرت الأبحاث السابقة في "المجلة الأميركية للتغذية السريرية" (The American Journal of Clinical Nutrition) أن الشابات اللاتي تعانين من نقص في الحديد سجلن نتائج أسوأ في المهام الإدراكية مقارنة بمن لديهن مستويات كافية من المغذيات، لكن مكملات الحديد عززت أداءهن المعرفي.