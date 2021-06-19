صحة

5 فوائد مدهشة للكركم على صحتك

Lebanon 24
19-06-2021 | 02:00
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الكركم هو أحد أكثر التوابل شهرة في جميع أنحاء العالم، بسبب لونه البرتقالي الفاتح بشكل أساسي، وهو أيضًا واحد من أقوى التوابل في الحماية من الأمراض.
والعنصر النشط في الكركم هو الكركمين، المسؤول إلى حد كبير عن فوائده الصحية. وقال خبير التغذية الدكتور جوش آكس "إن الكركم العشبي هو أحد أهم العناصر الغذائية في العالم، سواء كنا نتحدث عن المسحوق أو المستخلص أو الحبوب".
وكتب جوش على موقعه على الإنترنت: "ما يفعله الكركم للجسم عجيب. من الناحية الصحية، تتراوح الفوائد من المساعدة في علاج جلطات الدم والاكتئاب، إلى مكافحة الالتهاب وتعزيز صحة الجلد وتنظيم الكوليسترول وغير ذلك".
وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية المدهشة للكركم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:
جلطات الدم
 
 تقول بعض الدراسات إن تناول الكركم بانتظام يساعد في الحماية من جلطات الدم، كما كشفت الدراسات المعملية والحيوانية أن الكركم يقلل من خطر تراكم الصفائح الدموية.
السكري
قد يستفيد مرضى السكري من إضافة المزيد من الكركم إلى نظامهم الغذائي، ويساعد على الحماية من ارتفاع نسبة السكر في الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب.
صحة الجلد
يعتبر الكركم من مضادات الالتهابات والأكسدة الطبيعية، مما يجعله علاجًا مثاليًا لبعض الأمراض الجلدية، كما أنه يمكن أن يحسن من توهج وصحة الجلد، وعلاج أعراض الصدفية والأكزيما.
ارتفاع الكوليسترول
 
 يمكن تجنب ارتفاع الكوليسترول عن طريق تناول المزيد من الكركم، حيث يساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم والتخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.
مزيل للألم
الكركم مسكن طبيعي للألم، بطريقة مشابهة للباراسيتامول، حيث أبلغ مرضى التهاب المفاصل عن انخفاض الأعراض بعد إضافة المزيد من الكركم إلى نظامهم الغذائي.
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