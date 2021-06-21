أسوأ 4 عادات تسبب بروز البطن والكرش.. ما هي؟

إن بروز البطن أو الكرش مشكلة تواجه الكثير من الناس وخصوصاً في عالمنا العربي, ولا يستثنى من هذه المشكلة لا صغير ولا كبير .. لا رجل ولا امرأة, والسبب في هذا الانتشار الرهيب لظاهرة بروز البطن هي اتباع الناس للعادات الصحية الخاطئة التي لا يدركون أنها الاستمرار على هذه العادات هو سبب ظهور الكرش.فما هي أسباب ظهور البطن أو الكرش بين الناس.. إليكم أهم أربعة أسباب لذلك:المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة:هل تعلم أن شرب كأسين من الكولا كفيل بأن يسرع زيادة محيط خصرك خمس أضعاف مقارنة بالأشخاص معتدلي شرب هذه المشروبات الغازية؟!نعم للمشروبات الغازية دور كبير في تسريع ظهور الكرش وبروزه بشكل كبير ولمشروبات الطاقة أيضاً المفعول ذاته, فهذه المشروبات الكربونية تحوي على نسب عالية جداً جداً من السكر, كما أن المشروبات الغازية الدايت التي يدعى أنها لا تحوي على سعرات حرارية هي تسبب السمنة أكثر من المشروبات الغازية العادية لأنها تزيد الشهية بشكل كبير. لذلك لكل من يرغب بنقص سريع في محيط خصره أن يمتنع عن شرب مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.تناول الغذاء بأطباق كبيرة:في مجتمعنا العربي، اعتاد الناس على إنهاء الطبق بأكمله وهذا أمر خاطئ ويزيد من السمنة, لذلك يجب أن يتوقف الإنسان عن هذه العادة وأن يتناول الطعام بشكل معقول وخفيف, ومن الممكن استبدال الأطباق والمعالق بأطباق ومعالق صغيرة لتتخفيف من السمنة.عدم الحصول على قسط وافر من النوم:يجب أن ينام الشخص البالغ لمدة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة, لأن قلة النوم تتسبب في السمنة لان الجسم عندما يحرم من النوم يفرز هرمون التوتر الكورتيزول الذي يزيد من شهية الإنسان للسكر. لذلك يجب أن يتم الحفاظ على النوم في الليل لوقت كاف حتى يتم السيطرة على مستويات هرمون التوتر في الجسم.عدم الحصول على كميات كافية من البروتين بشكل منتظم:إن أحد أسباب بروز البطن هي حرمان الجسم من تناول الأغذية الغنية بالبروتينات لان تناول هذه الأغذية يحدث توازن في سكر الدم وذلك بانقاص مستويات الأنسولين في الجسم مما يتسبب في زيادة سرعة الاستقلاب.كما أن الأغذية الغنية بالبروتينات تتحكم في مستويات الهرمونات التي تسبب الشهية. لذلك يجب التقليل من تناول السكريات والنشويات والإكثار من تناول البروتينات كالبيض والسلمون والدجاج.