هل يساعد هذا المشروب في الحماية من السرطان؟

أشارت دراسات عدة إلى أن مشروبا معينا فيه مجموعة كبيرة من الفوائد، يمكنه المساعدة على تقليل مخاطر التعرض لعواقب صحية خطيرة، وتقليل مستويات التوتر وحتى تحسين الجلد مع تقدم العمر.ويقول خبراء الصحة إن مشروب "الماتشا" الذي شهد انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، يمكن أن يحارب السرطان، ويحسن عملية الهضم، وينقي الجسم، ويقلل مستويات التوتر، ويجعل البشرة تبدو أصغر سنا ما يساعد على تعزيز متوسط طول العمر المتوقع.تحتوي "الماتشا" على العديد من المركبات المعززة للصحة، بما في ذلك بعض المركبات التي تم ربطها بالوقاية من السرطان في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات.ووجدت الدراسات أن شاي الماتشا يساعد على تقليل حجم الورم ويبطئ نمو خلايا سرطان الثدي في الفئران.وتحتوي الماتشا على كميات عالية بشكل خاص على مركب إيبيغالوكاتشين غاليت (epigallocatechin-3-gallate)، أو كما يعرف باسم EGCG وهو نوع من الكاتشين ثبت أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.ووجدت الدراسة أن مركب "EGCG" في الماتشا ساعد في قتل خلايا سرطان البروستات.وأظهرت بعض الدراسات أن شرب شاي الماتشا الأخضر قد يساعد في الحماية من أمراض القلب.وثبت أن شاي الماتشا الأخضر يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك الدهون الثلاثية.وقد يساعد أيضا في منع أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو عامل آخر قد يحمي من أمراض القلب.كما أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن شرب شاي الماتشا الأخضر مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.يقلل من مخاطر مرض السكري:في دراسة نشرت في مجلة "US National Library of Medicine National Institutes of Health"، تم تحليل آثار الشاي الأخضر على مرض السكري من النوع الثاني.وأشارت الدراسة إلى أن "السمنة ومرض السكري من النوع الثاني هما من القضايا الرئيسية للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والوفيات".