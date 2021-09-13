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© Lebanon24
صحة
بعد عمر الـ60... ابتعد عن هذه الاطعمة
Lebanon 24
13-09-2021
|
08:00
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حذر الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي كل من بلغ الستين من العمر تناول بعض المواد الغذائية.
ويشير الخبير، إلى أن بعض المواد الغذائية تسبب شيخوخة الجسم مبكرا، لذلك يجب على من بلغ عمره 60 عاما، استبعادها من النظام الغذائي.
ووفقا له، يجب بالدرجة الأولى تجنب المواد الغذائية المحتوية على السكر مثل المربى والعسل، وخطر هذه المواد يزداد عند إضافتها للشاي، وحذر من تناول الحلويات والمعجنات، حيث يجب أن لا تزيد كمية السكر اليومية عن 20 غراما.
ويضيف، يشكل زيت عباد الشمس تهديدا للجسم، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تحفز أمراض الشيخوخة. لذلك من الأفضل تناول زيت الزيتون.
ويقول، "يفضل تجنب الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع. من بين هذه المواد، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعجنات التي عمليا لا تحتوي على الألياف الغذائية. كما تنسب البطاطا والأرز إلى هذه المواد".
وينصح غينسبورغ، بتقليل كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي واستبدالها بالأسماك والدواجن. ومن المفيد للصحة زيادة نسبة منتجات الألبان المخمرة والحبوب الكاملة والخضروات (وخاصة الثوم والبصل) في النظام الغذائي.
( نوفوستي)
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