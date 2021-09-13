صحة

بعد عمر الـ60... ابتعد عن هذه الاطعمة

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-863283-637671329040172565.jpg
Doc-P-863283-637671329040172565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي كل من بلغ الستين من العمر تناول بعض المواد الغذائية.
ويشير الخبير، إلى أن بعض المواد الغذائية تسبب شيخوخة الجسم مبكرا، لذلك يجب على من بلغ عمره 60 عاما، استبعادها من النظام الغذائي.

ووفقا له، يجب بالدرجة الأولى تجنب المواد الغذائية المحتوية على السكر مثل المربى والعسل، وخطر هذه المواد يزداد عند إضافتها للشاي، وحذر من تناول الحلويات والمعجنات، حيث يجب أن لا تزيد كمية السكر اليومية عن 20 غراما.

ويضيف، يشكل زيت عباد الشمس تهديدا للجسم، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تحفز أمراض الشيخوخة. لذلك من الأفضل تناول زيت الزيتون.

ويقول، "يفضل تجنب الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع. من بين هذه المواد، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعجنات التي عمليا لا تحتوي على الألياف الغذائية. كما تنسب البطاطا والأرز إلى هذه المواد".

وينصح غينسبورغ، بتقليل كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي واستبدالها بالأسماك والدواجن. ومن المفيد للصحة زيادة نسبة منتجات الألبان المخمرة والحبوب الكاملة والخضروات (وخاصة الثوم والبصل) في النظام الغذائي.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
01:00 | 2021-09-14
23:00 | 2021-09-13
16:00 | 2021-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website