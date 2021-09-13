صحة

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. إليكم هذا الخبر بشأنها

Lebanon 24
13-09-2021 | 11:47
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رأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية أن "إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر راهنا، لأنها تبقى فعالة جدا في مواجهة أخطر أشكال مرض كوفيد-19 حتى المتحور دلتا".

وكتب هؤلاء الخبراء في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية: "هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للاصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد".

وأوضحت مجموعة الخبراء الدوليين هذه المؤلفة من اخصائيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية وهيئات بحثية عدة في العالم، ان "البيانات الراهنة لا تظهر الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر".

ويثير احتمال إعطاء جرعة معززة لكل السكان نقاشات واسعة. وبدأت بعض الدول باعطاء هذه الجرعة المعززة إلى بعض فئات المجتمع وتشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

لكن منظمة الصحة العالمية أعربت مرات عدة عن معارضتها لمبدأ الجرعة المعززة لكل السكان، التي تعتبرها "إجراء لا أساس علميا له ومجحفا في حق الدول الفقيرة".

ورأى الخبراء في "ذي لانسيت" أنه "حتى لو تراجعت نسبة الأجسام المضادة لدى الملقحين فهذا لا يعني أن اللقاحات أقل فاعلية في مواجهة الأشكال الخطرة من المرض". وشددوا على أن "جانبا آخر من الاستجابة المناعية المعروفة بالمناعة الخلوية تبدأ عملها لكن لا يمكن قياسها بسهولة".

إلى ذلك، اعتبر الخبراء أنه "من الأفضل العمل على التوصل إلى جرعات معززة معدة خصيصا لمواجهة المتحورات المقاومة التي قد تظهر في المستقبل بدلا من إعطاء جرعات إضافية من لقاحات موجودة راهنا".
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