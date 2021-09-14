صحة

ومن الدواء ما قتل... طبيب يكشف خطأ فادحا في علاج الجلطة الدماغية

Lebanon 24
14-09-2021 | 16:00
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أعلن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن إعطاء المصاب بالجلطة الدماغية أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم، يمكن أن يقتله.

وأشار الطبيب الروسي مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن سبب تجلط الأوردة الدماغية هو ضغط الدم المرتفع.

وقال: "عندما نحاول تخفيض ضغط الدم، فإننا ببساطة نقتل الشخص. بالطبع يحق للطبيب تخفيض مستوى ضغط الدم بنسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من مستواه الموجود، وليس أكثر من ذلك، وعلى أن يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة".

ولفت مياسنيكوف، إلى أنه لا ينبغي تخفيض مستوى ضغط الدم لمثل هؤلاء المرضى. لأن هذا يؤدي إلى أنخفاض ضغط التروية في الدماغ والقلب والكلى، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى وفاة الشخص.

وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، هل نعطي المريض دواء لتخفيض ضغطه أم نتركه؟ الأفضل عدم عمل أي شيء ويبقى هو وحظه فقد يبقى على قيد الحياة. أما عند إعطائه الدواء فقد نقتله، أي أن النهاية ستكون سيئة".

ونصح مياسنيكوف، بنقل الشخص المصاب بالجلطة الدماغية إلى المستشفى في غضون ثلاث ساعات، وهناك ستقدم له المساعدة اللازمة.
المصدر: روسيا اليوم
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