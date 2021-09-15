صحة

ما الذي يحدث لمصاب بكورونا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة

Lebanon 24
15-09-2021 | 02:00
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تعرفنا طوال 18 شهرا مضت إلى الكثير عن "كورونا" القاتل، باستثناء "مرعب جدا" يحدث للمصاب في الأيام السابقة للحظة التي يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة في وحدة للعناية المركزة بأحد المستشفيات إجمالا، فقد اتضح مما ذكره طبيب أميركي، شهير بمكافحته للفيروس الأشرس، أنها أيام مؤلمة نفسيا وجسديا للمريض، وقد ترعب حتى من يستمع في فيديو تعرضه "العربية.نت" وفيه وصف لتفاصيلها الدقيقة على لسان الدكتور Scott Miscovich المقيم في جزيرة Oahu بولاية هاواي، والناشط فيها مع مجموعة Premier Medical Group للأبحاث الطبية.

ظهر الدكتور ميسكوفيتش مساء الاثنين الماضي، على شاشة قناةKITV4 التابعة في هاواي لشبكة ABC التلفزيونية الأميركية، وقال: "في أسوأ الحالات ستموت وحدك، مع أنابيب في جوفك". أما إذا كنت محظوظا فستخرج على قيد الحياة لتعيش بأضرار جسدية تتغير معها حياتك إلى الأبد، وهو ما نسمعه في الفيديو المنقول أدناه عن القناة، والذي نال إعجاب CNN التلفزيونية إلى درجة بثته أيضا على شاشتها.
تقول المذيعة في الفيديو، نقلا عن الطبيب، إن الناس يمضون إلى المستشفى حين يعانون من صعوبة بالتنفس، وإذا فشل علاج التنفس، فإن وحدة العناية المركزة هي البديل التالي، حيث يقوم الأطباء بتسييل أنسجة الرئتين، وبعدها "تنبيب" المريض، أي تزويد رئتيه بسوائل تمر عبر الأنابيب "لذلك يتم وضعه على بطنه ليتنفس بأنبوب، بعد أن يتم تخديره.. أنت مخدر الآن ومشلول، وتستلقي على بطنك من 2 إلى 8 أسابيع، وفي مثانتك امتدت أنابيب، ولا ترى أحدا من عائلتك على الإطلاق" كما قال.
يرونك تموت عبر الفيديو
يتابع الدكتور وصفه لما يجري، فيذكر أنه إذا شعر الأطباء بأنك لن تتعافى "فإنهم يتركونك تموت بمفردك (..) لن يكون بإمكانك رؤية أسرتك، ولا أن تتلقى أي زيارة، إلا أنهم سيجرون اتصالا هاتفيا عبر تطبيق FaceTime قبل فصلهم جهاز التنفس الداعم للحياة، ليراك أي شخص لآخر مرة" أي كما يرى المشاركون في مؤتمر أو اجتماع الواحد للآخر عبر الفيديو وما شابه.

أما اذا حالفك الحظ ونجوت، فقد تكون بانتظارك كارثة، ملخصها أنك قد تصبح واحدا من 8% يتعافون ولا يتمكنون من العمل، لأنك ستعود إلى البيت بأنسجة رئوية مدمرة، تحتاج دائما لعلاج بالأكسجين، لأن الهواء قد يتسرب إلى تجويفك الصدري أثناء العلاج بسبب إدخال الأنابيب.
كما تتطلب كليتيك غسيلا من كثرة تناولك للأدوية. وقد تتبرعم وتتشكل فيك جلطات دموية مهددة للحياة بسبب استلقائك على السرير لأسابيع "لذلك فمعدل الوفيات (بهذه الفئة من الناجين) يبلغ 40% سنويا" وفقا لما استنتجته أبحاث المجموعة الطبية التي ينشط معها الدكتور الذي ينصحك بما يساوي الحياة نفسها، وهي أن تتناول اللقاح قبل أن يفوتك القطار وتبقى وحدك على رصيف المحطة.
(العربية)
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