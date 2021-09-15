أعراض صامتة للنوبة القلبية... ما هي؟

يمكن أن تشمل الأعراض المنتظمة للنوبة القلبية: ألم في الصدر وشعور بالدوار وتعرّق وضيق في التنفس وإقياء.وعلى الرغم من أن ألم الصدر غالبا ما يكون شديدا، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون فقط من آلام طفيفة، مثل عسر الهضم.وفي بعض الحالات، قد لا يكون هناك أي ألم في الصدر على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن والأشخاص المصابين بداء السكري - لذلك قد يكون اكتشاف العلامات المبكرة للنوبة القلبية أمرا صعبا.وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد: "ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية لا يدركون ذلك آنذاك. لا يُشخّص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إلا بعد الحدث، عندما يكشف تسجيل النشاط الكهربائي للقلب (مخطط كهربية القلب، أو ECG) أو اختبار آخر عن وجود دليل على تلف القلب".وحقق الباحثون في سبب النوبات القلبية الصامتة، وقد يكون أحد التفسيرات هو تحمل الألم بدرجة أعلى من المتوسط ، كما تشير دراسة حديثة. ويعتقد البعض الآخر أن الأعراض تشمل عسر الهضم أو آلام العضلات.ومع ذلك، قد يشعر الآخرون بالألم، ولكن في أجزاء من القسم العلوي من الجسم بخلاف منتصف الصدر - والذي يتم تجاهله عادة. ووجدت دراسة دنماركية أن واحدة من كل أربع نوبات قلبية قد تظهر بأعراض غير نمطية يمكن التخلص منها بسهولة أو الخلط بينها وبين اضطرابات أخرى.وناشدت الدراسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن يبحث الناس عن أمثلة مبكرة لعلامات اكتشاف النوبة القلبية قبل الحدث الذي يهدد الحياة بعد فوات الأوان.ولا تُعلن النوبات القلبية عن نفسها دائما بالأعراض التقليدية للألم الشديد في الصدر. وفي الواقع، نصف النوبات القلبية فقط تظهر بهذه الطريقة، كما تقول كلية الطب بجامعة هارفارد.وبدلا من ذلك، قد تشعر فقط بعدم الراحة أو الضغط أو الضيق أو الانضغاط في منطقة الصدر.وقال الدكتور كينيث روزنفيلد، رئيس قسم طب الأوعية الدموية في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد: "كثير من الناس لا يدركون أنه أثناء النوبة القلبية، تحتل الأعراض الكلاسيكية لألم الصدر فقط نصف الوقت".ويصف الناس أحيانا أعراض النوبة القلبية على أنها انزعاج أو ضغط في الصدر، بينما يقول آخرون إنهم يشعرون بإحساس شديد أو ألم عميق شبيه بألم الأسنان. وبعض الأشخاص أقل حساسية للألم من غيرهم، أو قد ينكرون آلامهم ويتركون الأعراض دون علاج.ومع ذلك، لا يتمتع كل شخص بإحساس جيد بتحمله للألم، ويمكن لمجموعة من العوامل الأخرى (مثل حالتك العاطفية) أن تؤثر على إدراك الألم.وقد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أقل حساسية للألم، لأن المرض يمكن أن يؤدي إلى موت الأعصاب (وهي حالة تعرف باسم الاعتلال العصبي السكري)، ما يزيد من الناحية النظرية من خطر الإصابة بنوبة قلبية صامتة.وأثناء النوبة القلبية، يمكن أن يختلف موقع الألم قليلا من شخص لآخر، كما يوضح الطبيب روزنفيلد.وقد تحدث الأعراض في الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو في أي مكان آخر في النصف العلوي من الجسم.وقال روزنفيلد: "كان لدي مريض يعاني من ألم في شحمة الأذن، وآخر شعر بألم في معصمه"، مشيرا إلى أن الأعراض يمكن أن تنشأ من أي مكان في الجسم ولا ينبغي تجاهل العلامات غير الشائعة.وتشمل الأعراض غير التقليدية الأخرى التي لا ينسبها الناس غالبا إلى النوبة القلبية: الغثيان والقيء والضعف.