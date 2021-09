"دلتا" و"دلتا بلس" و"مو"... اليكم ابرز اعراضهم

جاء في موقع "الجزيرة" الالكتروني:

ما أعراض سلالات دلتا (Delta Variant) و"دلتا بلس" (Delta Plus Variant) و"مو" (Mu Variant) من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ وما طفراتها؟ وما أفضل وسيلة للوقاية منها؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.نبدأ مع أعراض السلالات التي يطلق عليها أيضا اسم متغيرات (Variants)، ثم ننتقل إلى التفاصيل الأخرى.بداية، إن أعراض سلالات كورونا الجديدة تدخل ضمن الأعراض المعروفة السابقة لفيروس كورونا، التي يمكنك الاطلاع عليها عبر الضغط على هذا الرابط.بالمقابل، هناك بعض الأعراض التي تميز سلالة معينة عن غيرها، وسنعرضها بعد الرجوع لعدة مصادر علمية وإخبارية مثل "ييل ميديسين" (Yale Medicine) و"يو سي ديفيس ميديكال سنتر" (UC DAVIS MEDICAL CENTER) و"إيت ذيس نوت ذات" (Eat this not that) و"باريد" (Parade). ونشير إلى أن هذه الأعراض استرشادية، وللتأكد من إصابتك، استشر الطبيب دائما.وفيما يلي هذه الأعراض:سيلان الأنفالعطسالصداعالتهاب الحلقالسعالالحمىفقدان أو تغيير حاسة الشم أو تغير حاسة التذوقالإسهالآلام البطنالغثيانالسعال الجافالتعبالحمىضيق في التنفسألم في البطنأعراض "مو" مشابهة لأعراض الفيروس الأصلي، وهي:آلام في العضلات والجسمفقدان حاسة الشم والتذوقالسعالضيق في التنفسالتهاب الحلقالتعبالحمى أو القشعريرةالصداعاحتقان أو سيلان الأنفالغثيان أو القيءالإسهال