صحة

المياه الغازية غير المحلاة أفضل من المشروبات الغازية

Lebanon 24
20-09-2021 | 01:00
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أصبحت المياه الغازية النقية والفقاعية والفوارة من الطقوس اليومية للكثيرين، وقطاعاً متنامياً من صناعة المشروبات، حيث تجاوزت مبيعاتها السنوية 4 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط.
ويتفق خبراء التغذية على أن فوائد المياه الغازية هي نفسها التي في المياه العادية، إلا أن مياه الصنبور لها فائدة إضافية تتمثل في الفلورايد، ما يساعد على منع تسوس الأسنان. وفق {وول ستريت}. وقالت آن لينج تخصصية التغذية في المركز الطبي بجامعة واشنطن بسياتل: "إضافة الكربنة قد تجعل المياه أكثر قبولاً، وإذا كنت تستخدم المياه المفلورة لغسل أسنانك والطهي وترطيب جسمك فيمكنك أيضاً تضمين الماء الفوار في نظامك الغذائي، لكن ضع في اعتبارك أن المياه الغازية أكثر حمضية في أفواهنا من الماء العادية".
وتحتوي المياه الفوارة على ثاني أكسيد الكربون الذي يتحول إلى حمض الكربونيك عندما يختلط باللعاب، ما يؤدي إلى خفض مستوى الحموضة في الفم، إذ يمكن أن تتسبب المشروبات التي تحتوي على درجة حموضة منخفضة في تآكل الأسنان، ما يجعلها أكثر عرضة للتسوس.
ومع ذلك، فإن المياه الغازية غير المحلاة ليست مضرة مثل الصودا والمشروبات الغازية وعصير الفاكهة، وفقاً لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة الجمعية الأميركية لطب الأسنان.

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