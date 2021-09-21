صحة

مناعة البالغين 60 وما فوق تعززت 10 مرات باللقاح الثالث

Lebanon 24
21-09-2021 | 16:59
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عمر 60 وأكثر، ممن تناولوا قبل مارس لقاح Pfizer بجرعتيه، أن الثالثة التي تناولوها في بداية أغسطس الماضي، عززت جهاز المناعة لديهم 10 مرات بعد 12 يوما، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من الوارد في الموقع الإنجليزي اللغة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وفيه ذكرت أيضا أن الدراسة نشرتها بكامها مجلة The New England Journal of Medicine الصادرة شهريا عن "جمعية أطباء ماساتشوستس" الأميركية.

قارنت الدراسة مستويات المناعة لدى الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، مع مناعة من تلقوا الجرعتين الأوليين فقط. أما الذين لم يتلقوا اللقاح على الإطلاق، فلم ترد بياناتهم في الدراسة التي انتهت إلى التأكيد بأن فعالية الجرعة الثالثة تبدأ بعد يومين من تناولها، وتوفر الحماية الكاملة بعد 12 يومًا من تناولها على الأكثر.

شارك بإعداد الدراسة مركزSheba Medical Center الطبي قرب تل أبيب، إضافة إلى المعهد التكنولوجي Technion- Israel Institute of Technology بمدينة حيفا، إلى جانب معهدGartner Institute ونظيره معهد KI Institute الأكاديمي، كما ومعهد Weizmann Institute of Science للعلوم قرب تل أبيب، ثم باحقون من "الجامعة العبرية" بالقدس.

كما في الخبر أن وزارة الصحة الإسرائيلية قدمت ملفا كاملا من نتائج الأبحاث، إلى "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية خلال اجتماع بشأن فعالية الجرعة الثالثة، لاتخاذ قرار ما إذا كان سيتم البدء بتوفيرها لسكان الولايات المتحدة.
المصدر: العربية
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