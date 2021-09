عليك بالشاي.. فهذا ما ستعاني منه إن امتنعت عن شربه

يُستهلك الشاي في جميع أنحاء العالم وفي جميع أوقات اليوم، فبعض الناس يتناولونه في الصباح بدلاً من القهوة، والبعض الآخر يستمتع بوقت الشاي في فترة ما بعد الظهر، وهناك من يحب شربه قبل النوم.وبغض النظر عن وقت شربه، يمكن أن يكون للشاي فوائد دائمة مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والمساعدة في إنقاص الوزن، وحتى تحسين صحة قلبك.ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون الشاي أو يعتقدون أنه لا يستحق وقتهم، فما الذي يفوتهم أيضاً؟وأحد الآثار الجانبية الرئيسية لعدم شرب الشاي هو أنك قد تفوتك فرصة الحصول على نوم أفضل، وذلك لأن الأبحاث تستمر في إظهار أن أنواعاً معينة من شاي الأعشاب منخفض الكافيين لها خصائص يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسين الجودة العامة للراحة، وفق موقع "Eat this Not that".