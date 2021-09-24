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صحة
على الرغم من فوائدها.. احذروا الافراط في تناول الاناناس
Lebanon 24
24-09-2021
|
02:00
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إن الأناناس فاكهة فائقة الحلاوة ومنعشة، وإلى جانب تناوله كعصير منعش فهو مليء أيضًا بالفيتامينات.
وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Eat This Not That، يقول اختصاصي التغذية جوناثان فالديز، المتحدث باسم أكاديمية نيويورك للتغذية: إن "الأناناس مصدر ممتاز لفيتامين C ومنخفض في السعرات الحرارية"، ومن الناحية التغذوية، يعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف.
ويوضح كيري غانز، اختصاصي تغذية ومؤلف كتاب The Small Change Diet أن "الأناناس بشكل عام هو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن". يحتوي الأناناس أيضًا على 2.3 غرام من الألياف لكل كوب واحد، وترتبط الألياف بزيادة الشبع وإدارة الوزن، فضلاً عن استقرار سكريات الدم.
وفي سياق التقرير أشار خبراء التغذية إلى عدد من الآثار الجانبية الإيجابية والسلبية، التي يمكن أن تحدث بسبب تناول أو الإفراط في تناول الأناناس كما يلي:
فوائد إيجابية
1. علاج مرض التهاب الأمعاء
يقول فالديز: "يلعب البروميلين دورًا كمضاد قويا للالتهابات، حيث أظهرت إحدى الدراسات أنه يتسبب في تحقيق انخفاض في الالتهابات لدى الأفراد المصابين بمرض التهاب الأمعاء. وعلى الرغم من تخفيف الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء، فمازالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتوصية باستخدامه كوسيلة علاجية".
2. تقليل الالتهاب
يقول غانز: إن "الأناناس مليء بفيتامين C المضاد للأكسدة، والذي له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل آلام المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام وتعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".
3. صحة العظام
ويضيف غانز: أن "الأناناس مصدر جيد للمنغنيز، وهو مهم لصحة العظام".
4. تقليل الألم وتورم الحروق
ويشير فالديز إلى أن الأناناس الغني بالبروميلين يتميز "بخصائص مضادة للالتهابات تم استخدامها لتقليل الألم والتورم الناتج عن الحروق وآلام المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى".
5. خفض ضغط الدم
ويشرح فالديز قائلًا: "إن الإنزيمات الموجودة في الأناناس تعمل على إبطاء تخثر الدم، فضلاً عن زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم".
آثار جانبية سلبية
1. نزيف حاد
ولكن يحذر الخبراء أيضا من أن البروميلين، الذي يستخدم كمضاد للتجلط أي يخفف الدم، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بنزيف مفرط.
2. حساسية اللاتكس
يقول غانز: إن "الأناناس هو مصدر لاتكس المطاط الطبيعي"، فإذا كان شخصًا يعاني من حساسية اللاتكس فيجب عليه الامتناع عن تناول الأناناس."
3. الإسهال والقيء
يوضح فالديز أنه على الرغم من عدم شيوع الإصابة بالإسهال والقيء نتيجة لتناول الأناناس إلا أن "بعض الأفراد الحساسين للبروميلين، أو الذين يستهلكون كميات مفرطة من الأناناس، يعانون من الإسهال والقيء، ولكن لا يزال السبب المباشر غير معروف".
9. حنان الفم
وينصح فالديز بطهي الأناناس قبل تناوله، "نظرًا لخصائص البروميلين، التي تعمل على تليين اللحوم، حيث أن الإفراط في تناول الأناناس يمكن أن يسبب حنانًا في الفم والشفتين واللسان". كما يمكن تجنب تناول الأناناس النيء من الساق أو اللب، حيث تتكدس بهما أعلى كمية من البروميلين."
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