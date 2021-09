على الرغم من فوائدها.. احذروا الافراط في تناول الاناناس

إن الأناناس فاكهة فائقة الحلاوة ومنعشة، وإلى جانب تناوله كعصير منعش فهو مليء أيضًا بالفيتامينات.وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Eat This Not That، يقول اختصاصي التغذية جوناثان فالديز، المتحدث باسم أكاديمية نيويورك للتغذية: إن "الأناناس مصدر ممتاز لفيتامين C ومنخفض في السعرات الحرارية"، ومن الناحية التغذوية، يعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف.ويوضح كيري غانز، اختصاصي تغذية ومؤلف كتاب The Small Change Diet أن "الأناناس بشكل عام هو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن". يحتوي الأناناس أيضًا على 2.3 غرام من الألياف لكل كوب واحد، وترتبط الألياف بزيادة الشبع وإدارة الوزن، فضلاً عن استقرار سكريات الدم.