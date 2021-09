المكسرات تُساعد على نحت الخصر وإنقاص الوزن!

ان المكسرات تشتهر باحتوائها على كميات كبيرة من العناصر الغذائية وتقديمها جرعة عالية من السعرات الحرارية والدهون، الأمر الذي يجعل الكثيرين يربطون بينها وبين زيادة الوزن، لكن دراسة جديدة قلبت المفاهيم حول علاقة المكسرات بالسمنة.

تحتوي المكسرات بشكل عام على عناصر غذائية متنوعة وواسعة، على رأسها مضادات الأكسدة التي جعلت الدراسات تصنف الجوز على سبيل المثال كمضاد التهاب، بالإضافة إلى الدهون الصحية المفيدة للجسم، الأمر الذي ربطها في الكثير من الأحيان بالسمنة.

دراسة تكشف عن نتائج "ثورية"

كشفت دراسة جديدة عن نتائج وصفت بـ"الثورية" حيث استطاعت التحقق من العلاقة الدقيقة بين المكسرات وخسارة الوزن والخصر بشكل عام.

أجرى باحثون من جامعة تورينتو تحيليلا تلويا واسعا، حول العلاقة بين المكسرات والسمنة، ويعتبر التحليل التلوي هو تحليل يندرج في علم الإحصاء يتَضمن تطبيق الطرق الإحصائية على نتائِج عدة دراسات قد تكون متوافقة أو متضادّة، وذلك بهدف تعيين توجه أو تأكيد نتائج أو لإيجاد علاقة مشتركة ممكنة فيما بينها.

استمرت عملية التحليل لمدة 4 سنوات أجرتها طالبة دكتوراه في علوم التغذية بجامعة تورنتو، ستيفاني نيشي، بالمشاركة مع الأستاذ الدكتور في كلية الطب في تيميرتي، جون سيفنبيبر.

درس الباحثون خلال 4 سنوات نتائج 121 دراسة حول هذا الارتباط شملت أكثر من نصف مليون مشارك حول العالم.

نتائج ثورية "تقلب الموازين" حول العلاقة الجدلية

بحسب النتائج المنشورة في مجلة "مراجعات السمنة" (Obesity Reviews)، التي وصفت بالثورية، وجاء فيها "لا يقتصر الأمر على أن المكسرات لا تسبب زيادة الوزن فحسب، بل إنها في الواقع قد تعزز جهود التخسيس (إنقاص الوزن)".

وبدورها أشارت مجلة "Medical Xpress" التي نشرت تقريرا عن نتائج الدراسة الجديدة، فقد تضمن البحث العديد من أنواع المكسرات وتأثيرها على صحة الأفراد الذين يعانون من عدد من الحالات الطبية.

وأجرى الباحثون بحسب مجلة "Eat This, Not That" الأميركية، العديد من الإحصائيات للتأكد من جودة البيانات المتوفرة لديهم، واستنتجت الباحثة نيشي أنه: "بشكل عام، وجدنا أنه لا يوجد ارتباط بين المكسرات وزيادة الوزن"، بل أكدت أنه في الواقع "أظهرت بعض التحليلات أن زيادة تناول المكسرات مرتبطة بتخفيض وزن الجسم ونحت محيط الخصر".

بدوره أكد الأستاذ المشارك في البحث سيفنبيبر، هذه النتائج قائلا: "هذا مؤشر جيد على عدم وجود ضرر من المكسرات بالنسبة إلى زيادة الوزن، وقد يكون هناك بالفعل فائدة منها مثل فقدان الوزن بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى المعترف بها على نطاق واسع للمكسرات".