مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة.. هذا ما حذر منه الخبراء

لم يتوصل العلم بشكل حاسم أو مؤثر لإجراء يمكن من خلاله إيقاف الشيخوخة وما يصاحبها من متاعب، لكن يرى الباحثون أنه من الممكن بكل تأكيد إبطاؤها وتعطيل تطورها. بحسب ما نشره موقع Eat This Not That، توصل خبراء التغذية إلى أن بعض العادات الشائعة مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم والتوتر المستمر والتحديق في شاشات الكمبيوتر وتناول الأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى سرعة إصابة جسم الإنسان بالشيخوخة.وينصح الخبراء بتجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تؤدي بشكل أسرع إلى المعاناة من مشاكل صحية متعددة مع التقدم في العمر. كما نقل موقع Eat This Not That عن اختصاصية التغذية الشهيرة آمي غودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook، قولها إن بعض المشروبات الشائع تناولها تسهم بشكل مباشر في الإصابة بالشيخوخة بوتيرة أسرع، كما يلي: