منفعة غير متوقعة بتاتاً لفيتامين دي.. هل يمنع تساقط الشعر؟

يبدو أن منافع فيتامين دي لا تحصى، فبعد أن أثبتت الدراسات آثاره الإيجابية على الوقاية من فيروس كورونا، ظهرت دراسة جديدة، كاشفة أثرا غير متوقع على منع تساقط الشعر.



فقد خلص بحث طبي حول تساقط الشعر، وهي مشكلة تؤثر على أكثر من 80% من الرجال و50% من النساء بسن الخمسين، إلى آثار إيجابية لفيتامين دي. وأوضحت الدراسة التي نشرت في "The Journal of Cosmetic Dermatology" أن "فيتامين D متورط بشكل معقد في مسارات تأشير مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها.

يؤثر على دورة الشعر

كما أشارت إلى أن الفيتامين يؤثر على دورة الشعر.



وقد بدأ الأطباء المتخصصون بحسب موقع eat this not that في إجراء تحقيقات خاصة حول فيتامين دي باعتباره "طريقة علاجية محتملة لتساقط الشعر".