حلول منزلية لعلاج آلام الرقبة.. تعرّف إليها

آلام الرقبة مشكلة شائعة تحدث عندما تنقبض العضلات في هذه المنطقة، مما يجعل من الصعب تحريك رأسك. معظم الحالات ناتجة عن النوم في وضع سيئ أو الوقوف السيئ، على الرغم من أنها قد تأتي أيضًا من الصدمات أو الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.قد يكون الشخص المصاب بألم في الرقبة غير قادر على الحركة لعدة أيام، لأن الانقباض العضلي يميل إلى أن يكون طويل الأمد، وغالبًا ما يأتي ألم الرقبة مصحوبًا بالصداع وصعوبة في الحركة بحسب موقع ستيب تو هيلث.ومع ذلك، فهي حالة حميدة يمكن علاجها بسهولة، بما في ذلك العلاجات الطبيعية، للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت. نظرًا لأنك قد تستيقظ معانياً من آلام الرقبة في أي يوم، فهناك 6 علاجات منزلية جيدة يمكن أن تساعدك.1- زيت اللافندر الأساسييحتوي زيت اللافندر الأساسي على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تيبس الرقبة وآلامها. يعمل عطره المريح على التحكم في التوتر الذي يصاحب هذه الحالة أثناء إرخاء عضلاتك.ضع القليل من زيت اللافندر الأساسي على راحتي يديك، وافركهما معًا، ودلك رقبتك برفق.قم بحركات لطيفة لمدة 5 إلى 8 دقائق وكرر مرتين يوميًا إذا لزم الأمر.2- كمادات شاي قشر البرتقاليعتقد الناس أن لشاي قشر البرتقال خصائص تساعد على الاسترخاء، وعلاج التوتر والضغط في منطقة الرقبة. قد يساعد استخدامه في الكمادات الساخنة في تخفيف الألم وتقلصات العضلات التي تسببها هذه المشكلة. ومع ذلك، هذا غير مثبت علميًا.اغل بعض قشور البرتقال في الماء. بمجرد أن ينتج الشاي، انقع قطعة قماش نظيفة في السائل.تأكد من أنها في درجة حرارة آمنة لبشرتك ثم ضعها على المنطقة المصابة.3- زيت إكليل الجبليحتوي زيت إكليل الجبل على قوى مضادة للالتهابات وتسكين الآلام، والتي، بعد امتصاصها، تعمل على إرخاء عضلات الرقبة المؤلمة. استخدامه مع التدليك يحسن الدورة الدموية في المنطقة وسيجعلك تشعر بتحسن في غضون دقائق.ضع كمية صغيرة من زيت إكليل الجبل وافركه على رقبتك وكتفيك بتدليك دائري لطيف.تجنب استخدام الكثير من الضغط، لأن ذلك قد يجعل حالتك أسوأ.4- زهرة العطاس "أرنيكا""أرنيكا" المستخلص من زهرة العطاس هو مرخٍ للعضلات يمكنه تحسين آلام الرقبة عند استخدامه موضعيًا. بمجرد امتصاصه، فإنه يقلل من الالتهاب، وفي الوقت نفسه ينشط الدورة الدموية للمساعدة في تسريع أكسجة العضلات المصابة.أضف عدة قطرات من زهرة العطاس إلى كوب من الماء الدافئ، ثم ضعه على الفور في قطعة قماش قطنية ككمادة.اتركه لمدة 10 دقائق.5- الكمادات الباردةيعد وضع الكمادات الباردة مباشرة طريقة فعالة لتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم في المنطقة المصابة من رقبتك.اسحق عدة مكعبات ثلج ولفها بقطعة قماش نظيفة أو ضع كيسًا بلاستيكيًا لعمل ضغط. ضعه على المناطق التي تشعر فيها بالألم واتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يزول الالتهاب.بعد هذا الوقت، ضع قطعة قماش ساخنة لتعزيز تأثير العلاج المهدئ.