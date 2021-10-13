هل تعاني الحساسية من الضوء؟.. هذه بعض الحلول

إذا كانت عيناك حساستين للضوء عندما تسير في ضوء الشمس الساطع بعد الجلوس في دار سينما مظلمة لساعات، فهذا طبيعي تماماً. ولكن إذا كنت تتجنب دوماً ضوء الشمس لأنه يسبب ازعاجاً شديداً للعين، فأنت تواجه حساسية شديدة، تُعرف أيضاً باسم رهاب الضوء.غالباً ما يكون رهاب الضوء أحد أعراض بعض المشكلات الصحية الأخرى. وقائمة الأسباب المحتملة طويلة. بينما لا يمكنك التحكّم بجميع أسباب حساسية الضوء، يمكنك الحد من آثارها من خلال استخدام هذه الاستراتيجيات لتقليل انزعاج العين. إليك الطريقة وفق موقع "ليف سترونغ":1 ــ استخدم الدموع الاصطناعيةيقول الدكتور بريسيت إن الدموع الاصطناعية يمكن أن ترطب سطح عينيك وتساعد في إبقائها أكثر راحة. التزم بالأصناف الخالية من المواد الحافظة، لأن المواد المضافة قد تسبب تهيجاً لدى بعض الأشخاص.2 ــ ارتداء النظارات الشمسيةعندما تكون في الهواء الطلق، استخدم نظارة ظلال رياضية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية. فقط لا تقم بارتدائها في الداخل، لأن هذا وفق الدكتور بريسيت: "يمكن أن يجعل عينيك أكثر حساسية للأضواء، لأنه قد يجعل عينيك تتكيفان مع الظروف المعتمة".3 ــ جرّب النظارات الملونةيقول الدكتور بريسيت إن النظارات ذات الصبغة FL-41 (ذات الصبغة الوردية) تحجب الأطوال الموجية الخضراء المزرقة، مما قد يساعد في حساسية الضوء.4 ــ راجع طبيب عيونيتمثل خط الدفاع الأول ضد رهاب الضوء في الكشف عن أي مشكلة صحية أو طبية أساسية. يقول الدكتور بريسيت إن طبيبك يمكنه المساعدة في تحديد سبب حساسية الضوء لديك وعلاج حالتك وفقاً لذلك.