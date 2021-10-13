صحة

إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون

Lebanon 24
13-10-2021 | 08:00
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قد يبدو من الصعب في بعض الأحيان العثور على خيارات خبز صحية ترضي ذوق الأشخاص المهتمين بالحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك، إذا كنت لا تأكل كمية كافية من الخبز، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، وفقاً لدراسة نشرتها Frontiers in Nutrition.
فقد كشفت الدراسة أن بعض البالغين في الولايات المتحدة يتعرضون لانخفاض بنسبة 10% في مستويات الطاقة بسبب ابتعادهم عن تناول الخبز الذي يحتوي الحبوب المكررة مثل الألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد.

أفضل مصدر للطاقة
وقالت سارة ويليامز، أخصائية تغذية مسجلة ومالكة ومؤسس من Sweet Balance Nutrition إن "الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة في مجتمعنا. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر وقود لجسمك ومصدر طاقة الدماغ المفضل".

وأضافت أنه "في نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب أن تأتي نسبة 40-60% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب".
من جانبها، أكدت كايسي بيرنز مبتكرة "Mama Nutrition " أن "تناول الكربوهيدرات باعتدال أمر جيد فهي تساعد على توفير الطاقة لجسمك، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بأي نشاط بدني على مدار اليوم".

نتائج مؤسفة
وتابعت قائلة إنه ليس من الضروري التخلص تماماً من الخبز أو الحبوب الأخرى في نظامنا الغذائي، مشيرة إلى أن عدم تناوله قد يؤدي إلى نتائج مؤسفة وأحياناً غير صحية.

كذلك، بيّنت أنه إذا أزلنا الخبز والحبوب من نظامنا الغذائي، ولم نعوضها بالكربوهيدرات الأخرى، فهناك احتمال أن نعاني من نقص في السعرات الحرارية في اليوم ونشعر بالإرهاق.

إلى ذلك، وللحصول على حاجتنا من الكربوهيدرات، اقترحت بارنز اختيار القمح الكامل والخبز كامل الحبوب بالإضافة إلى الأرز البني والشعير والشوفان.

وأشارت إلى أن تضمين هذه الأطعمة بانتظام في نظامنا الغذائي سيساعد على الحصول على ما يكفي من الألياف والحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم، وسيساعد ذلك على الشعور بالرضا والنشاط.
 
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