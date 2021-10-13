إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون

قد يبدو من الصعب في بعض الأحيان العثور على خيارات خبز صحية ترضي ذوق الأشخاص المهتمين بالحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.



ومع ذلك، إذا كنت لا تأكل كمية كافية من الخبز، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، وفقاً لدراسة نشرتها Frontiers in Nutrition.





أفضل مصدر للطاقة

وقالت سارة ويليامز، أخصائية تغذية مسجلة ومالكة ومؤسس من Sweet Balance Nutrition إن "الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة في مجتمعنا. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر وقود لجسمك ومصدر طاقة الدماغ المفضل".



وأضافت أنه "في نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب أن تأتي نسبة 40-60% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب". فقد كشفت الدراسة أن بعض البالغين في الولايات المتحدة يتعرضون لانخفاض بنسبة 10% في مستويات الطاقة بسبب ابتعادهم عن تناول الخبز الذي يحتوي الحبوب المكررة مثل الألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد.أفضل مصدر للطاقةوقالت سارة ويليامز، أخصائية تغذية مسجلة ومالكة ومؤسس من Sweet Balance Nutrition إن "الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة في مجتمعنا. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر وقود لجسمك ومصدر طاقة الدماغ المفضل".وأضافت أنه "في نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب أن تأتي نسبة 40-60% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب".