صحة

دمج بين لقاحي "سبوتنيك لايت" و "أسترازينيكا"...هذا ما كشفته إحدى الدراسات

Lebanon 24
14-10-2021 | 16:00
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كتبت "سبوتنيك": أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، عن نتائج الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة ولقاح "أسترازينيكا" المضادين لفيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صندوق الاستثمار الروسي، أظهرت البيانات الأولية من دراسات حول الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" ولقاح شركة "أسترازينيكا" نتائج عالية في إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.
 
وأظهر الاستخدام المشترك للقاحين مستوى مناعيًّا أعلى من الاستخدام المفرد للقاح "أسترازينيكا".
وأوضح الصندوق أن هذه هي نتائج الدراسة المؤقتة التي أجريت للجمع بين اللقاحات، وشارك فيها أكثر من 1000 شخص.

وأضاف البيان أن الدراسة أظهرت مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة.

وأمس الأربعاء، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بالاشتراك مع مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، عن نتائج تحاليل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة.

وأظهرت النتائج أن لقاح "سبوتنيك لايت" أظهر وقاية فعالة ضد سلالة دلتا المتحولة من فيروس كورونا، خلال 3 أشهر بعد التطعيم بنسبة 70 بالمئة. كما بلغت النسبة 75 بالمئة للفئة العمرية أقل من 60 عاما.
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