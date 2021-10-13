أسباب تُضعف الجهاز المناعي.. تعرّف إليها

غالباً ما يكون النظام المناعي قوياً جداً، لكنه ليس خارقاً دائماً، إذ يمكن أن يضعف، مثله مثل جميع أعضاء الجسم، لأسباب عدة.ويحدث أحياناً أن تختل وظيفة الجهاز بسبب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل مرض السكري من النوع الأول، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض كرون، والتصلب اللويحي، والتهاب الغدة الدرقية.وعند الإصابة بهذه الأمراض تهاجم الخلايا المناعية أو الأجسام المضادة خلايا الجسم، وفي معظم الأحيان يتدهور النظام المناعي بسبب عوامل وراثية، وأحياناً لعوامل هرمونية، كما أن الإفراط في النظافة والاستحمام في الطفولة وتناول المضادات الحيوية بانتظام يمكن أن يضعف عمل الجهاز المناعي ويؤدي إلى ظهور أمراض مناعة ذاتية.وأخيراً، فإن بعض الأمراض تبدأ بالإصابة بعدوى ميكروب، يشبه في بعض مكوناته خلايا في الجسم.ويقول البروفيسور ريناتو مونتيرو، مدير مركز الأبحاث حول الالتهابات في فرنسا في تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو إن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم ضد الميكروب تتحول إلى مهاجمة الخلايا التي تشبهها، ما يتسبّب في حدوث التهاب مزمن.عوامل ضعف النظام المناعي1 - الوزن الزائد والسمنةيفرز النسيج الدهني مادة الإيبوكينز، حيث إن بعضها يثير الالتهابات والبعض الآخر مضاد للالتهابات.وتوضح البروفيسورة مارتين دوكلو أن العناصر المثيرة للالتهابات تسيطر في حالة الوزن الزائد، ما يؤدي الى الإصابة بالتهابات مزمنة تؤدي إلى تدهور الجهاز المناعي.2 - عدم متابعة داء السكرييؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم عند عدم علاج ومتابعة المرض إلى انخفاض ردود الفعل المناعية، ما يعرض الجسم إلى الإصابة بالعدوى، خصوصاً عدوى الإنفلونزا والتهابات الجهاز البولي أو عدوى الفطريات والتهابات الرئتين.3 - ارتفاع الضغط الدموييمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط الدموي - وفق البروفيسورة كلير مونيي فيير- إلى انخفاض عدد الخلايا الدموية البيضاء، ما يؤكد أهمية مراقبة الضغط الدموي، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، إذ عكس ما كان يتردّد في بدايات جائحة كورونا، فإن أدوية الضغط الدموي لا تُضعف المناعة في أي حال من الأحوال.4 - الإفراط في استهلاك الملحأظهرت دراسة نشرت في أبريل 2020 في مجلة Science Translational Medicine (علوم الطب الانتقالي) أن الإفراط في استهلاك الملح يمكن أن يضعف المناعة، إذ ترتبط هذه العادة السيئة بارتفاع الضغط المناعي.وبيّنت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 6 غرامات إضافية من الملح يومياً واجهوا مشاكل مناعية، كما أشارت إلى أن استهلاك الوجبات السريعة يمكن أن يضر الجهاز المناعي على المدى الطويل.ويوصي الخبراء بتناول من 9 إلى 12 غراماً من الملح يومياً في المتوسط.5 - الإجهادخلال الفترات التي نعاني فيها من الإجهاد نكون أكثر عرضة للعدوى الفيروسية والبكتيرية، وبيّنت دراسة فرنسية حديثة أن هرمونات الإجهاد تحفز المستقبلات على سطح بعض الخلايا المناعية، ما يمنع إنتاج مواد كيماوية مضادة للالتهاب ضرورية للقضاء على الفيروسات.6 - قلة النومبيّنت دراسات عدة أن النوم أقل من 6 ساعات يومياً يعزز الإصابة بالأمراض، لارتباط صناعة الخلايا اللمفاوية التي تقوم بإنتاج الأجسام المضادة بفترة النوم العميق، التي تكون أقل كلما كانت فترة نومنا قصيرة.