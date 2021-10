خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار

يشعر البعض بالجوع وتناول وجبة الغداء مبكرًا أو تناول كميات أكبر في وجبة الغداء، ويرجع خبراء التغذية في هذا إلى عدم تناول وجبة الإفطار المناسبة. بحسب تقرير نشره موقع Eat This Not That، إذا كانت اختيارات عناصر وجبة الإفطار تشتمل على نشويات أو كربوهيدرات فقط، فإنه من الحتمي أن تشعر بالجوع بعد ساعتين وربما أقل، لكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال إحلال تغيير واحد يتلخص في إضافة البروتين إلى وجبة الإفطار. يساعد البروتين على بناء العضلات، كما يدعم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.تقول خبيرة التغذية لورين مانكر، وعضو مجلس الخبراء الطبي في موقع Eat This Not That، إن تناول الإفطار عالي البروتين، أو "وجبة الإفطار الكلاسيكية"، التي تشتمل على البيض في مكوناتها، هو بلا شك الاختيار المناسب، لأنه يعطي "دفعة [من الطاقة] طبيعية [بسبب] العناصر الغذائية".الغذاء المثاليتقول مانكر إن البيض غني بالعناصر الغذائية، ويمكن وصفه بـ "الغذاء المثالي".تحتوي كل بيضة على 70 سعرًا حراريًا فقط، بما يعني أنها قنبلة غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقوي الخلايا والدهون الجيدة، بالإضافة إلى 6 غرامات من البروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء العضلات، مع ميزة عدم وجود سكر وأنه خالٍ من الكربوهيدرات، وبالتالي يعد خيارًا ذكيًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن.