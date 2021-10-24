صحة

"دلتا بلس".. الأكثر قدرة على الانتشار والعدوى

Lebanon 24
24-10-2021 | 01:00
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حذر خبراء بريطانيون من متحور جديد من فايروس كورونا، يسميه البعض "دلتا بلس" قد ينتشر بسهولة أكبر من متحور دلتا العادي.

 
ونقلت وكالة الأمن الصحي البريطاني هذا المتحور إلى فئة «المتحورات التي تخضع للفحص»، للتأكد من مخاطره المحتملة.

ولا يزال العلماء واثقين من قدرة اللقاحات الحالية على توفير المناعة والحماية الجيدة للأشخاص من هذا المتحور.

وعلى الرغم من أن متحور دلتا العادي لا يزال مسؤولا عن معظم حالات الإصابة بكوفيد - 19 في بريطانيا، إلا أن حالات الإصابة بمتحور "دلتا بلس" أو ما يعرف بـ"أي واي 4.2" آخذة في الازدياد، رغم أن سلالة "دلتا" العادية لا تزال مسؤولة عن معظم الإصابات في المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: "لقد أصبح هذا المتحور الفرعي شائعا بشكل متزايد في بريطانيا في الأشهر الأخيرة، وهناك بعض الأدلة المبكرة على أن معدل نموه قد يكون مرتفعا في البلاد مقارنة بالمتحور دلتا العادي"

المصدر: BBC
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