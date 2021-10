5 مشروبات صباحية بسيطة تنقص الوزن... ما هي؟

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات الداعمة لصحة جسم الإنسان، لذلك يركز خبراء الصحة على ضرورة الحرص على تناول وجبة الفطور لأنها المصدر الأفضل للطاقة التي تستهلكها الإنسان على مدى ساعات العمل القادمة، لكن من جهة أخرى يمكن دعم هذه الوجبة وجعلها أكثر فائدة للجسم وأقل ضررا عن طريق دعمها ببعض المشروبات.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This, Not That" فإن تضمين بعض العناصر البسيطة مع وجبة الفطور يحولها أيضا من وجبة مفيدة إلى وجبة مفيدة وحارقة للدهون في آن واحد. فما هي المشروبات التي تحقق هذه الغاية؟