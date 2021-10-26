5 مشروبات صباحية بسيطة تنقص الوزن... ما هي؟

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات الداعمة لصحة جسم الإنسان، لذلك يركز خبراء الصحة على ضرورة الحرص على تناول وجبة الفطور لأنها المصدر الأفضل للطاقة التي تستهلكها الإنسان على مدى ساعات العمل القادمة، لكن من جهة أخرى يمكن دعم هذه الوجبة وجعلها أكثر فائدة للجسم وأقل ضررا عن طريق دعمها ببعض المشروبات. وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This, Not That" فإن تضمين بعض العناصر البسيطة مع وجبة الفطور يحولها أيضا من وجبة مفيدة إلى وجبة مفيدة وحارقة للدهون في آن واحد. فما هي المشروبات التي تحقق هذه الغاية؟

1- شراب الماء والليمون

تقول الطبيبة وخبيرة التغذية الأميركية، لورين ماناكير : إن "الماء (الفاتر وليس البارد) هو المشروب الوحيد الخالي من السعرات الحرارية الأساسية، ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة القليل من النكهة، فإن نقع الماء ببعض الفاكهة أو الأعشاب يمكن أن يجعل هذا المشروب المرطب أكثر رغبة للإنسان".

وبحسب التقرير فإنه "من المعروف أن ماء الليمون على وجه التحديد يساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز شعور الشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بالإنسان، كما أنه يساعد على شرب المزيد من المياه.

2- الشاي الأخضر

اعتبرت المجلة أن شرب الشاي الأخضر، الذي وصفته بالمشروب "المعجزة"، لأنه "لا يساعد فقط في الوقاية من مرض السكري، وتحسين صحة الدماغ والقلب، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في إنقاص الوزن وفي عملية التحكم في الوزن".



وبحسب الطبيبة ، "يحتوي الشاي الأخضر بشكل طبيعي على عنصر (EGCG)، وهو مركب يدعم حرق الدهون ويمنع تكوين خلايا دهنية جديدة مما يجعله مشروب إفطار ممتاز لإنقاص الوزن".



3- قهوة الصباح

الخبر المذهل، بحسب المقال، هو أن الجميع يستطيع أن يحتفظ بقهوة الصباح ضمن قائمة أفضل المشروبات التي يمكن تناولها على الإفطار، حيث أن الجميع تقريبا يعتبر قهوة الصباح من الأساسيات لبداية يوم جميل وتقديم جرعة من النشاط.

وتشير الخبيرة إلى أن القهوة "تحتوي على مادة الكافيين، وهو منبه يمكن أن يدعم تكسير الدهون في الجسم، لكن هذا الشرط يكون صحيحا طالما أن القهوة غير مضاف إليها أي نوع من الكريمة أو السكر أو أي مكونات أخرى يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية".

4- عصير البرتقال الطبيعي

بحسب الطبيبة، يعتبر عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100٪ مشروبا رائعا لإنقاص الوزن "لأنه لا يحتوي على سكريات مضافة ويأتي مع العديد من الفيتامينات المهمة، وتشير البيانات إلى أن البالغين الذين يستهلكون عصير برتقال بنسبة 100٪ لديهم مؤشر كتلة جسم ودهون أقل بشكل ملحوظ مقابل أولئك الذين لا يشربون عصير البرتقال".



بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أيضا، بحسب المقال، أن عصير البرتقال يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.

5- مخفوق البروتين

تشير الخبيرة إلى أن مخفوق البروتين "يمكن أن يقلل من الشهية ويزيد من الشعور بالشبع، وهما عاملان يمكن أن يساعدا في إنقاص الوزن"، لذا فإن شرب شيء يحتوي على البروتين، مثل مخفوق البروتين منخفض السكر، يمكن أن يساعد في دعم أهداف الإنسان بإنقاص الوزن عن طريق إبعاد الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنه بعد الإفطار.