ألم المعدة خطر على صحتك

ألم المعدة لا يعني أنك مصاب بمرض، لكن هذه الآلام تشكل خطراً على صحة الإنسان، لذلك يجب استشارة الطبيب في حال حدوثها.ألم في فم المعدة، يكون هذا الألم أعلى المعدة وأسفل القفص الصدري، فهو يعد أحد مشاكل الجهاز الهضمي التي يعانيها كثير من الأشخاص وفق ما جاء بموقع mqaall.com.المعدة تعد أهم أعضاء جسم الإنسان، لأنها تضم عددا كبيرا من الأعضاء التي تقوم بوظائف كثيرة مهمة لجسم الإنسان. وعندما يحدث فيها أي مشكلة، تقوم بالتأثير على باقي أجزاء الجسم.وهذا المرض ليس خطيرا، ولكن عندما يزداد هذا الألم قد يشكل خطراً على صحة الإنسان. هذا الألم قد يصاب به الأطفال، كما يصاب به الكبار، لأنه يحدث نتيجة لوجود نسبة كبيرة من الأملاح في الطعام. وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى إصابة الشخص بألم في فم المعدة سنقوم بذكرها بالتفصيل فيما يلي.1 - عسر الهضم: يشعر الشخص بألم عسر الهضم عادة بعد الأكل، فتقوم المعدة بإنتاج حمض حتى يقوم بهضم الطعام. لكن في بعض الأحيان يقوم هذا الحمض بتهييج بطانة الجهاز الهضمي والمعدة والأمعاء والرحم.ويتسبب عسر الهضم في بعض المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي للشخص، ومن هذه المشاكل: التجشؤ، وانتفاخ البطن، والشعور بالشبع أو الانتفاخ، والغثيان. وقد يشعر الشخص بتلك الأعراض في نفس الوقت الذي يشعر فيه بألم في المعدة.2 - ارتجاع المريء: يحدث ارتجاع المريء أو ارتداد الحمض الموجود في المعدة، نتيجة لعودة حمض المعدة المسؤول عن عملية الهضم إلى المريء. عادةً ما يحدث في هذه الحالة ألم في الصدر والحلق، وهذا المرض يسمى بحرقة المعدة، وقد يحدث بمفرده أو يكون مرتبطا بألم فم المعدة.3 - الإفراط في تناول الطعام: معدة الإنسان مرنة جدا، فعندما تتناول طعاما بكمية كبيرة أكثر من اللازم تقوم المعدة بالتمدد. فإذا قامت بذلك أدت إلى اتساعها بشكل كبير، وهذا الاتساع يؤدي إلى ضغط الأعضاء الموجودة في محيط البطن، مما ينتج عنه ألم في فم المعدة.4 - حساسية اللاكتوز: إذا كان الشخص مصابا بحساسية اللاكتوز، فهي كفيلة بأن تؤدي إلى ألم في فم المعدة. وهذا لأن حساسية اللاكتوز تسبب انتفاخا في البطن، وغازات، وغثيانا بشكل مستمر وغيرها من الأمراض.5 - التهاب المريء أو المعدة: يوجد كثير من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب المعدة، منها: أمراض القولون، وأيضاً تناول الطعام غير الصحي. فعندما يحدث هذا الالتهاب يؤدي إلى شعور الشخص بألم شديد جدا في فم المعدة.6 - فتق الحجاب الحاجز: يصاب الشخص بفتق في الحجاب الحاجز بسبب ضعف أو حادث تعرض له أصيبَ الحجاب الحاجز بضرر. فهذا السبب كفيل وحده أن يسبب ألما في فم المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي والكبد.7 - مرض القرحة الهضمية: هذا المرض يؤثر بشكل كبير جدا على الجهاز الهضمي، ومن أعراضه حدوث نزيف داخلي، وألم في فم المعدة، وإرهاق، وضيق تنفس.8 - اضطراب المرارة: جميع مشاكل المرارة تسبب ألما في فم المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي والكبد والمناعة.9 - الحمل: عندما تحمل المرأة يحدث لها بعض المضاعفات والمشاكل الصحية التي تصيب المعدة والجهاز المناعي. وهذا بسبب ارتداد الحمض إلى المريء والضغط على البطن من خلال الرحم، لأن الجنين يكبر كل شهر ويزداد حجمه. كما أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للمرأة في هذه الفترة وهرموناتها المتغيرة تؤدي إلى تفاقم وألم في فم المعدة.وقت طويلجدير بالذكر أن علاج ألم فم المعدة يأخذ وقتا طويلا جدا، حتى يضمن الطبيب أن المريض قد تم شفاؤه تماما. متى يجب على الشخص استشارة الطبيب عندما يشعر بألم في فم المعدة؟ عندما يشعر الشخص بألم في فم المعدة لا يجب أن يقلق، لأنه قد يكون ألما بسيطا بسبب الطعام أو الحالة النفسية. لكن في حالة إذا زاد الألم واستمر فترة طويلة، يجب أن يذهب للطبيب فوراً حتى لا يحدث له أضرار خطيرة.بالإضافة إلى أنه إذا شعر الشخص بضيق شديد في التنفس أو صعوبة في البلع مصحوبا بألم في فم المعدة. في هذه الحالة يجب ألا يتأخر الشخص في زيارة الطبيب المختص.