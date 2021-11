5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم.. تجنبوها!

تؤثر الاختيارات لما يتم تناوله في كل وجبة بشكل كبير على الصحة العامة للشخص وعلى نمط حياته.ووفقاً لما نشره موقع Eat This Not That، فإن بعض العادات التي يتم اتباعها في وجبة الفطور يمكن أن تؤدي إلى عرقلة جهاز المناعة وأن تحول دون قدرته على أداء وظائفه لحماية الجسم بشكل كاف.وللتعرف على عادات الفطور التي يمكن أن تؤثر سلباً على جهاز المناعة، تم استطلاع آراء خبيرات التغذية كورتني دانجيلو مؤلف كتاب GoWellness، ولورين ماناكير مؤلف كتاب The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Feeding Male.وإليكم بعض هذه العادات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض دون دراية بعواقبها.تناول الكثير من السكر المضافعندما يتعلق الأمر بتناول وجبة الفطور، التي ستساعد على تقوية مناعة الجسم، يجب التدقيق في كمية السكر التي يتم تناولها.وفي هذا السياق قالت دانجيلو إن "أطعمة الإفطار، مثل الحبوب السكرية والمعجنات والفطائر المليئة بالسكر المضاف، يمكن أن تؤثر مع مرور الوقت سلباً على كرات الدم البيضاء، وهي خلايا الجسم المعنية بمحاربة العدوى".من جهتها، قالت ماناكير إنه حتى إذا لم يتم تناول الفطائر كل صباح، فإن مشكلة استهلاك السكر يمكن أن تزيد بطرق غير متوقعة "بين ما يتم إضافته إلى القهوة، وما يتم رشه على دقيق الشوفان، وما يتم تناوله من كعك".عدم تناول عصير البرتقاللا يعني تقليل أو تجنب تناول السكر المضاف، أن الجسم لا يحتاج إلى السكريات الطبيعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق تناول الفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية.