لنوم أفضل.. إليك ما يمكن أن تفعله زبدة الفول السوداني!

وتحتوي ملعقتان فقط من زبدة الفول السوداني على نحو 7 غرامات من البروتين و15 غراماً من إجمالي الدهون، وذلك حسبما نشر موقع " eat this not that" الطبي المتخصص.تقليل خطر الإصابة بأمراض القلبكذلك، ثبت أن الفول السوداني المصنوع بشكل أساسي من الدهون الأحادية غير المشبعة يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنها يمكن أن تساعد في تقليل النوع الضار من الكوليسترول المعروف باسم (LDL)..ويحتوي أيضاً على مجموعة من الفيتامينات والأحماض الأمينية المعروفة للمساعدة في تعزيز النوم الجيد.