6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً

بصرف النظر عن نوع الحمية التي يتم اتباعها بهدف إنقاص الوزن، يجب احترام بعض القواعد الأساسية والبديهية للوصول للهدف المنشود. وفي هذا السياق، عدد تقرير نشره موقع Eat This ، Not That بعض الأخطاء الشائعة التي يجب التخلي عنها للتمكن من إنقاص الوزن.عدم تناول البروتين عند الفطورقال أنطوني كوفي، المدرب الرئيسي في مركز "بلوم ترينينغ" الرياضي إن "العامل المشترك" الذي لاحظه عند 90% من عملائه الذين لا يستطيعون إنقاص الوزن هو أنهم لا يتناولون البروتين في وجبة الفطور.وأضاف أن "اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، وخاصة في بداية اليوم، لا يؤدي فقط إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، بل يؤدي أيضاً إلى الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون بشكل أفضل، مما يحمي عملية التمثيل الغذائي بشكل أكبر، ويساعد في مزيد من الرشاقة المتناغمة".كما أن تناول البروتين عند الفطور يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد وقت قصير ويساعد على تحسين الحالة المزاجية ويقلل من مستويات الإرهاق طوال اليوم، مما يسهّل فقدان الوزن.قلة الثقة في النظام الغذائي المتّبعتعتبر الحالة النفسية أمراً بالغ الأهمية للاستمرار في الالتزام بالحمية الغذائية، وإذا كان الشخص لا يشعر بالثقة في النظام الغذائي الذي يتبعه، فإن فرص النجاح ستكون ضئيلة.وقال جيف غيرفيتز، مدير شركةBang Fitness في تورونتو إن "اتباع حمية الغذائية يشبه أرضا مليئة بالألغام.. حيث إن الشعور بالندرة غالباً ما يؤدي إلى حالة نفسية غير صحية تزيد من احتمالية الاتجاه إلى تناول الطعام بشراهة".