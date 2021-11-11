صحة

أسوأ "فيتامين سي" على الإطلاق.. يجب تجنبه عند الشراء

Lebanon 24
11-11-2021 | 14:00
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يدعم الكثيرون أجسامهم بجرعات من المكملات الغذائية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعتمد المواطنون على شرب كأس من المياه بعد إذابة قرص فوار من "فيتامين سي" لتجنب نزلات البرد.
 
وعلى الرغم من أن جرعات مكملات "فيتامين سي" منتشرة جدا ولها العديد من الفوائد المثبتة علميا، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولا معاكسا.
 
أسوأ "فيتامين سي" متواجد في الأسواق
استعانت مجلة "Eat This, Not That" الأميركية، بخبيرة التغذية المتخصصة الطبيبة، كورتني دي أنجيلو، التي أشارت إلى وجود فيتامينات من الضروري تجنبها عند شراء مكملات "فيتامين سي" من الأسواق.

نوهت الخبيرة إلى أن أسوا نوعيات من مكملات "فيتامين سي" هي تلك التي تحتوي على جرعات عالية جدا من الفيتامين.
وقالت الخبيرة: "تتراوح جرعات مكملات فيتامين سي في الأقراص أو الحبوب من 25 مليغرام إلى 1500 مليغرام لكل وحدة".

وأوصت الخبيرة بتوزيع الجرعات اليومية والحرص على عدم تجاوز الجرعة 2000 مليغرام يوميا، أي أنه من الأفضل الالتزام بكميات جرعات أصغر وتذكر تناولها باستمرار"، أي يجب تجنب تلك المكملات التي تحتوي على أكثر من 2000 مليغرام في الحبة أو الجرعة الواحدة.
المصدر: سبوتنيك
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