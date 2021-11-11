أسوأ "فيتامين سي" على الإطلاق.. يجب تجنبه عند الشراء

يدعم الكثيرون أجسامهم بجرعات من المكملات الغذائية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعتمد المواطنون على شرب كأس من المياه بعد إذابة قرص فوار من "فيتامين سي" لتجنب نزلات البرد.

وعلى الرغم من أن جرعات مكملات "فيتامين سي" منتشرة جدا ولها العديد من الفوائد المثبتة علميا، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولا معاكسا.