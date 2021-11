أطعمة غنية بالألياف سلبياتها تفوق فوائدها أكثر مما تعتقد

ينسب الفضل لمعظم الأطعمة الغنية بالألياف في تحسين التغذية والحفاظ على الطاقة والمساعدة في إنقاص الوزن والكثير من الفوائد الصحية. لكن اتضح أن بعض الأطعمة، التي تحتوي على ألياف، يمكن أن يكون لها خصائص سلبية متعددة أو آثار جانبية تتخطى الفوائد التي توفرها؛ والتي ينصح الخبراء بالتقليل من تناولها لأنها على سبيل المثال ربما تؤدي إلى زيادة في قياسات محيط الخصر، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That.1. مخبوزات مع "ألياف مضافة"تقول سارة جين بيدويل، اختصاصية تغذية في ناشفيل ومؤلفة كتاب Schedule Me Skinny، إن بعض الشركات تسعى للترويج لمنتجاتها بطريقة مخادعة، حيث تقوم بمحاولة إقناع المستهلك بأن الوجبات السريعة مفيدة صحيًا، بل ويتعمدون، من الناحية النفسية، إيهام المستهلك بأن تناول المزيد من المنتجات مدعمة بالألياف العالية يمكن أن تكون أفضل لصحتهم. وعلى سبيل المثال، تقول بيدويل إن المخبوزات المضاف إليها ألياف لا تقدم مزيدا من الفوائد الصحية بالمقارنة بنظيراتها الخالية من الألياف.