صحة

هذه الأطعمة تسبب "سمنة الشتاء"

Lebanon 24
23-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-889438-637732858893502123.jpg
Doc-P-889438-637732858893502123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر الطقس البارد وقلة الوقت المخصص للمشي في الخارج بالنسبة للعديد من الأفراد سببًا لا بد منه لزيادة الوزن في الشتاء حسبما نشر موقع "إيت ذيس".
لا يقتصر الأمر على قلة التمارين في الهواء الطلق التي قد تتسبب في زيادة الوزن، كما تقول باولا دوبريتش، المختصة في الصحة العامة، إنما على تجنب بعض أنواع الطعام مثل:
 
الفطائر المحلاة
تقول دوبريتش: "على الرغم من أن قطعة واحدة هنا أوهناك من غير المرجح أن تسبب لك زيادة في الوزن، فإن تناول الكثير من هذه الحلويات ستظهر أعراضه بمرور الوقت".
 
المعكرونة
تقول دوبريتش: "بشكل عام، مع اقترابنا من الأشهر الباردة، يميل الناس إلى اشتهاء المزيد من الأطعمة المريحة مثل المعكرونة والجبن".
وتضيف: "مع انخفاض النشاط البدني خلال أشهر الشتاء، فليس من المستغرب أنه من المتوقع اكتساب بضعة أرطال".
 
البسكويت والكعك
وتشرح أستاذة العلوم إليز هارلو: "تتكون معظم أنواع البسكويت من الدقيق المكرر والسكر، وكلاهما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة في الأنسولين وهو هرمون يخزن الدهون".
 
الحساء المصنوع من الكريم
وقالت دوبريتش: "الحساء طعام شتوي رائع وعادة ما تكون طريقة رائعة لإضافة المزيد من الخضار لنظامك الغذائي، ومع ذلك، يمكن أن تزيد قياس محيط الخصر لديك إذا واصلت اختيار الأنواع المصنوعة من الكريمة المكثفة.
وتوصي دوبريتش: "حاول اختيار الحساء الخفيف الذي يعتمد على الخضار لتجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها".
 
فطائر البطاطس المقلية
تعد فطائر البطاطس المقلية مساهمًا رئيسيًا في زيادة الوزن في فصل الشتاء إذا انتهى بك الأمر بتناولها طوال الشهر.
تقول دوبريتش: "حاول تقليل تناول هذه الأطعمة واختر الخيارات الصحية مثل البطاطا المطبوخة بالفرن".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-23
12:00 | 2021-11-23
10:00 | 2021-11-23
08:00 | 2021-11-23
07:00 | 2021-11-23
05:00 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website