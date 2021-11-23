8 أطعمة تجنّب الاحتفاظ بها في الفريزر

هناك أطعمة يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر دون القلق بشأن جودتها الغذائية، ولكن بعض الأطعمة يجب ألا تخضع للتجميد في الفريزر بأي شكل من الأشكال لأنها قد تشكل مخاطر صحية، وفقًا لتقرير موقع «تايمز أوف أنديا».تجنّب الاحتفاظ بهذه الأطعمة في الفريزر:1- الحليبخضوع الحليب للتجميد في الفريزر، يتسبب في تغير قوامه كثيراً ويمكن أن يتحول إلى حبيبات وثلج لأنه يحتوي على 87% من الماء.عند إذابة الحليب المجمد، يمكن أن يتحول إلى قطع وأجزاء مائية، فكلما زاد محتوى الدهون في الحليب، كلما زاد انفصاله، فيمكن استخدامه وقتها لصنع العصائر أو لأغراض الخبز فقط.2- الخيارعندما يتم تخزين الخيار بكثرة في الفريزر، سيصبح مذاقه غريباً تماماً، كما يتأثر قوام الخيار وقد يتحول إلى رطب عند إذابته.3- البيضخضوع البيض للتخزين في الفريزر سيؤدي إلى إتلافه حرفياً، حيث أن تخزينه في الفريزر يتسبب في توسيع محتوى الماء مما قد يتسبب في حدوث صدع في الغلاف الخارجي ويجعله عرضة للعديد من البكتيريا.4- الفاكهةإذا كنت تحتفظ بالفواكه في الفريزر، سيؤدي ذلك إلى فقدانها الكثير من قيمتها الغذائية، ليس ذلك فحسب، فعند حفظ الفاكهة في الفريزر، فإنه يجففها من الداخل ويؤثر على مذاقها.5- الأطعمة المقليةوالمقصود هنا ليست العبوات المجمدة، وإنما تخزين الأطعمة المقلية الطازجة عندما يتم قليها بكثرة، من أجل إعادة استخدامها لاحقاً، نضعها في الفريزر، وهذا يؤدي إلى صعوبة في إعادة التسخين وستفقد قوامها المقرمش.6- المعكرونةإذا كنت تعتقد أن الاحتفاظ بهذه بالمعكرونة المطبوخة المتبقية في الفريزر أمر طبيعي، فهذا خطأ، حيث ستصبح المكرونة المطبوخة بالكامل طرية عند محاولة إعادة تسخينها.7- صلصة الطماطمعندما تحتفظ بصلصة الطماطم في الفريزر يتلف قوامها أيضاً.8- البطاطسمن المعروف أنها غنية بالمحتوى المائي، وعند تخزينها في الفريزر ستصبح طرية، إذا كنت تفكر في الاحتفاظ بالبطاطس المطبوخة المتبقية في الفريزر كُن على دراية بأنه سيتغير قوامها.