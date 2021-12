وصفة غذائية سحرية لإطالة العمر.. اليكم آخر الدراسات

يتصور البعض أن الصحة الجيدة هي ألا يكون الجسم مصابًا بالمرض، إلا أن هذا الافتراض أو التصور يشير إلى أن الشخص ربما يتعرض للمرض لأنه لا يعمل باجتهاد على توفير الحماية الكافية من خلال تقوية النظم الدفاعية في الجسم، بحسب ما نشره موقع Eat This Not That.يقول بروفيسور ويليام دبليو لي، عالم وطبيب ومؤلف كتاب "العلم الجديد لكيفية الشفاء الذاتي للجسم"، إن صحة جسم الإنسان هي حالة نشطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع "محمية بسلسلة من أنظمة الدفاع الصلبة، التي تتصدى لأي احتمالات غزو من فيروسات أو ميكروبات أو أي مسببات للمرض، وتحافظ على خلايا الجسم وأعضائه للعمل وتأدية وظائفها بسلاسة" ومن خلال تدعيم أنظمة الدفاع الذاتية في جسم الإنسان وتفاعلها مع بعضها بعضا يتم اعتراض الأمراض قبل ظهورها، بما يعني أنها تشكل حصنًا يحيط بصحة الجسم وتعلن حالة تعبئة للخلايا التي تقوم بإدارة عملية الاستشفاء الذاتي.ويضيف بروفيسور لي، الذي يترأس مؤسسة The Angiogenesis Foundation، وهي منظمة غير ربحية تركز على مكافحة المرض من خلال توليد أوعية دموية جديدة في الجسم، يتأثر كل من أنظمة الدفاع والحماية للجسم بالنظام الغذائي، مما يعني أن كل شخص مسؤول من خلال اختياراته لوجباته الغذائية عن حماية جسمه من الإصابة بالأمراض "عندما يتناول ما يدعم كل دفاع صحي، ويستخدم نظامه الغذائي للحفاظ على الصحة والتغلب على الأمراض".