نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك

تعد مرحلة الشيخوخة، حتى الآن، من الأمور الحتمية التي ستحدث بغض النظر عما يتم القيام به من أنشطة، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد خطوات يمكن القيام بها للمساعدة في إبطائها ومنع الشيخوخة المبكرة. وبحسب ما نشره موقع "Eat This Not That"، يعتقد الخبراء وأطباء أمراض الشيخوخة أنه يمكن، من خلال تبني بعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الإيجابية، إطالة مرحلة الشباب.1. التواصل مع الآخرينيقول دكتور سكوت كايزر، طبيب أمراض الشيخوخة ومدير الصحة المعرفية للشيخوخة في معهد علم الأعصاب المحيط الهادئ في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، "إن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة لهما آثار صحية سلبية على قدم المساواة مع السمنة وقلة النشاط البدني والتدخين وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بحوالي 50%. إن مجرد قضاء بعض الوقت للتواصل مع شخص ما - حتى من خلال مكالمة هاتفية قصيرة - يمكن أن يقلل من الشعور بالوحدة والقلق والاكتئاب وينشط العقل".ويضيف: "إن الآلية التي تحقق تلك الفوائد والحماية غير واضحة ولكن هناك العديد من المسارات المحتملة، من بينها احتمال مكافحة الالتهاب المزمن كجزء من استجابة الجسم للضغوط". وتشير دراسة حديثة إلى أن الالتهاب المزمن من المحتمل أن يكون عامل خطر (للإصابة بالشيخوخة المبكرة) قابل للعكس. أشار تحليل أجراه محققو بيانات في دراسة حول أمراض القلب بجامعة فرامنغهام إلى وجود ارتباط بين تقارير الشعور بالوحدة في منتصف العمر وزيادة معدلات الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة؛ في حين أن أولئك الذين أفادوا بأنهم كانوا يعانون من الوحدة في البداية ثم قاموا بالتواصل مع آخرين طوروا الخرف بمعدلات منخفضة".2. تحديد أهداف ومعانٍ للحياةيقول دكتور كايزر إنه "من المنطقي، بشكل حدسي، أن يكون لدى الإنسان شعور قوي بالهدف - وجود سبب للاستيقاظ في الصباح، ومعرفة أن الناس يعتمدون عليه، والشعور بأنه يقدم مساهمات مهمة وربما تقدم الاختلاف في هذا العالم - يمكن أن يساهم في شيخوخة صحية. تدعم العديد من الدراسات العلمية بوضوح هذه الفكرة وتثبت قيمة وجود إحساس قوي بالهدف مع التقدم في العمر من أجل تعزيز العديد من مجالات الصحة الجيدة والرفاهية - بما يشمل صحة الدماغ وللحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر".3. العطاء والأعمال التطوعيةيقول دكتور كايزر: "في حين أن القيام بأنشطة تطوعية ليس هو السبيل الوحيد للحياة الهادفة، إذ يجد البعض أيضًا معنى وهدفًا في العمل، من خلال العلاقات الأسرية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية - فإن البحث عن الأنشطة التطوعية يوضح بشكل جلي فوائده الغنية ودوره القوي كمكوِّن قيِّم للاستمتاع بشيخوخة صحية".4. الأنشطة الفنيةيقول دكتور كايزر إن "الغناء والعزف على آلة موسيقية والرسم وكتابة قصائد الشعر، ما هي إلا أمثلة قليلة لنوع التعبير الإبداعي الذي يحسن صحة الدماغ. وترتبط بعض الأنشطة الفنية، مثل العزف على آلة موسيقية طوال العمر، بتقليل خطر الإصابة بالخرف، كما أن هناك فوائد للفنون والإبداع في أي عمر ولا يرتبط حصاد الفوائد بموعد بدء القيام بتجربة فنية جديدة".