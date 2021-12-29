صحة

فائدة مدهشة لتناول السلمون.. ولكن احذر الإفراط!

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:00
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يحث خبراء الصحة والتغذية بشكل مستمر على تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 مرتين في الأسبوع على الأكثر، لما لها من فوائد متعددة على أعضاء الجسم.

فقد كشفت دراسة جديدة أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، قد تلعب دورًا حيويًا في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين.
وفي الدراسة التي نُشرت في دورية التحقيقات السريرية The Journal of Clinical Investigation، وجد الباحثون أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تشكل جزيئات تنشط مستقبلات يمكن أن تكون مهمة لوقف عملية الالتهاب ومقاومة المرض.

من جانبه، قال الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض تصلب الشرايين"، بحسب ما نشر موقع (ايت ذس eat this).

في المقابل، حذرت الدراسة من تناول هذا النوع من الأسماك بشكل زائد عن الحد الطبيعي حتى لا تسبب ضررا عكسياً بدلا من العمل على تقليل مخاطر الاصابة بالمرض

وتؤكد الكثير من الدراسات ارتباط الخصائص المضادة للالتهابات لهذه الأحماض الدهنية بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك الحفاظ على الصحة العامة للجسم والنشاط العقلي والتقليل من آلام المفاصل وهي مفيدة لصحة القلب والعين وإنتاج الهرمونات ودعم وظائف المناعة ودعم القلب والرئة.
وأحماض أوميغا 3 الدهنية هي فئة من الدهون المتعددة غير المشبعة، ويمنحك سمك السلمون ما يقرب من 2.2 غرام (2198 ملليغرام) من هذه الأحماض. وهي الكمية التي تحتاجها في يوم واحد.

من جانبها، توصي سامانثا كاسيتي خبيرة التغذية والصحة العامة بتناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع إلى جانب تناول الأفوكادو وزيت بذور الكتان وزيت الزيتون في معظم أيام الأسبوع.
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